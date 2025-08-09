Рейтинг@Mail.ru
Учила Собчак быть содержанкой: почему замолчала светская львица Цейтлина
09.08.2025
09:23 09.08.2025
Учила Собчак быть содержанкой: почему замолчала светская львица Цейтлина
Учила Собчак быть содержанкой: почему замолчала светская львица Цейтлина
Учила Собчак быть содержанкой: почему замолчала светская львица Цейтлина
Десять лет она была звездой московского бомонда — мужчины осыпали ее квартирами и бриллиантами, а светские хроники не выходили без ее фотографий. Ульяна... РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Почти десять лет Ульяна вела там праздный образ жизни — теннис, фитнес-классы, размеренное существование. По признаниям Ульяны, спокойная жизнь ей наскучила, брак распался, и в конце 1990-х она вернулась в Москву как раз к началу эпохи нового гламура.Наставница Собчак и философия содержанкиВ начале 2000-х Цейтлина быстро стала одной из центральных фигур московской светской жизни. Именно она курировала первые шаги Ксении Собчак в столичном бомонде — молодая дочь питерского мэра нуждалась в опытном проводнике по лабиринтам высшего света.Ульяна открыто говорила о своих принципах — зачем надрываться на работе, если можно жить на содержании у богатых мужчин? Но в отличие от классических любовниц, она сохраняла независимость. Не привязывалась к одному покровителю, легко меняла ухажеров, когда те начинали претендовать на исключительность.Результат впечатлял — элитная недвижимость, премиальные авто, отпуска в лучших местах планеты. Журналисты регулярно приписывали ей романы с известными бизнесменами вроде Андрея Бокарева, но Ульяна неизменно открещивалась от серьезных отношений. Зависимость от мужчины означала конец свободе.Материнство и исчезновениеВ 2006 году жизнь Цейтлиной кардинально изменилась — она родила сына Савву. Личность отца ребенка осталась неизвестной, по слухам, он был женатым мужчиной. Но финансовую поддержку оказывал, принимая участие в воспитании мальчика.С появлением ребенка светская львица стала реже появляться на раутах, а затем и вовсе исчезла из поля зрения журналистов. Почти десять лет о ней не было слышно почти ничего.Свадьба мечты с олигархомВ 2015 году 47-летняя Ульяна наконец осуществила свою главную мечту — вышла замуж за 60-летнего олигарха Алексея Федорычева. Владелец корпорации Fedcominvest, торговавшей удобрениями, входил в список Forbes со состоянием 450 миллионов долларов.Торжество в Монако собрало весь московский бомонд, развлекали звезды российской эстрады. Казалось, поиски финансовой стабильности и положения в обществе увенчались успехом. Цейтлина переехала к мужу на Лазурный берег, сын Савва поступил в престижную местную школу.Бывшая светская львица часто подчеркивала, что успешный супруг служит отличным примером для подрастающего мальчика. Семья вкладывала средства в реконструкцию исторического замка Торре-дель-Галло VII века, планируя сделать его постоянной резиденцией.Когда сказка превратилась в кошмарИдиллия закончилась в 2024 году. Итальянские правоохранители заморозили счета Федорычева в рамках расследования по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Запрос поступил от антикоррупционного комитета страны, где бизнесмен сколотил основную часть состояния.Обвинения оказались серьезными — хищение более 60 миллионов долларов у госкомпании и систематическая дача взяток чиновникам. Помимо блокировки активов, арестовали тот самый замок, в который супруги вложили миллионы.Первой о проблемах Федорычева написала в соцсетях бывшая подруга Ульяны — Божена Рынска, сама когда-то потерявшая все после смерти богатого мужа.Затворница из МонакоВ августе 2025 года суд отклонил апелляцию Федорычева на разморозку активов. Новые обвинения связаны с отмыванием через кипрские офшоры. Сам бизнесмен утверждает, что стал жертвой корпоративного рейдерства, но пока безуспешно пытается опровергнуть обвинения.Ульяна Цейтлина полностью исчезла из публичного пространства. Никаких интервью, никаких появлений на мероприятиях. Последний пост в соцсетях с ее участием датируется июнем 2025 года. Источники утверждают, что она остается в Монако, избегая любого внимания прессы.Бывшая королева гламура увлеклась приготовлением средиземноморских блюд, возможно, пытаясь сохранить остатки привычного образа жизни. 19-летний сын Савва учится в местной бизнес-школе и, по слухам, стал главной опорой матери в кризисной ситуации.Женщина, которая десятилетиями умела извлекать выгоду из любых отношений и всегда находила покровителей, сегодня молчит. Параллель с Боженой Рынской, которая после потери мужа вернулась в медиа, делает молчание Ульяны еще более красноречивым. Золотые времена беззаботного существования остались в прошлом, а будущее туманно как никогда.
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Десять лет она была звездой московского бомонда — мужчины осыпали ее квартирами и бриллиантами, а светские хроники не выходили без ее фотографий. Ульяна Цейтлина создала образ успешной содержанки и наконец осуществила главную мечту своей жизни. Почему женщина, которая умела извлекать выгоду из любых отношений, сегодня молчит и прячется от журналистов? И что случилось с королевой гламура, которая внезапно исчезла из публичного пространства?

Первый брак и побег в Австралию

История Ульяны Цейтлиной началась в Ленинграде, в семье интеллигентов. Художественное училище имени Серова, специальность "интерьер и дизайн", затем модельная карьера, которая открыла двери в высшее общество.
В 1988 году — замужество за врачом-психиатром Леонидом Цейтлиным, создателем одного из первых кооперативов в городе.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМодели на подиуме в зале Loft дизайн-завода Флакон, где прошел показ коллекции сезона весна-лето 2012 Ulyana Sergeenko
Модели на подиуме в зале Loft дизайн-завода Флакон, где прошел показ коллекции сезона весна-лето 2012 Ulyana Sergeenko - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Модели на подиуме в зале Loft дизайн-завода Флакон, где прошел показ коллекции сезона весна-лето 2012 Ulyana Sergeenko
Леонид предчувствовал сложные времена и настоял на переезде в Австралию, где жили его родители. Почти десять лет Ульяна вела там праздный образ жизни — теннис, фитнес-классы, размеренное существование. По признаниям Ульяны, спокойная жизнь ей наскучила, брак распался, и в конце 1990-х она вернулась в Москву как раз к началу эпохи нового гламура.

Наставница Собчак и философия содержанки

В начале 2000-х Цейтлина быстро стала одной из центральных фигур московской светской жизни. Именно она курировала первые шаги Ксении Собчак в столичном бомонде — молодая дочь питерского мэра нуждалась в опытном проводнике по лабиринтам высшего света.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТелеведущая Ксения Собчак перед началом презентации своего фильма "Дело Собчака" в Каннах. 15 мая 2018
Телеведущая Ксения Собчак перед началом презентации своего фильма Дело Собчака в Каннах. 15 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Телеведущая Ксения Собчак перед началом презентации своего фильма "Дело Собчака" в Каннах. 15 мая 2018
Ульяна открыто говорила о своих принципах — зачем надрываться на работе, если можно жить на содержании у богатых мужчин? Но в отличие от классических любовниц, она сохраняла независимость. Не привязывалась к одному покровителю, легко меняла ухажеров, когда те начинали претендовать на исключительность.
Результат впечатлял — элитная недвижимость, премиальные авто, отпуска в лучших местах планеты. Журналисты регулярно приписывали ей романы с известными бизнесменами вроде Андрея Бокарева, но Ульяна неизменно открещивалась от серьезных отношений. Зависимость от мужчины означала конец свободе.

Материнство и исчезновение

В 2006 году жизнь Цейтлиной кардинально изменилась — она родила сына Савву. Личность отца ребенка осталась неизвестной, по слухам, он был женатым мужчиной. Но финансовую поддержку оказывал, принимая участие в воспитании мальчика.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБокалы с оливковым маслом на Международной выставке продуктов питания
Бокалы с оливковым маслом на Международной выставке продуктов питания - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Бокалы с оливковым маслом на Международной выставке продуктов питания
С появлением ребенка светская львица стала реже появляться на раутах, а затем и вовсе исчезла из поля зрения журналистов. Почти десять лет о ней не было слышно почти ничего.

Свадьба мечты с олигархом

В 2015 году 47-летняя Ульяна наконец осуществила свою главную мечту — вышла замуж за 60-летнего олигарха Алексея Федорычева. Владелец корпорации Fedcominvest, торговавшей удобрениями, входил в список Forbes со состоянием 450 миллионов долларов.
Торжество в Монако собрало весь московский бомонд, развлекали звезды российской эстрады. Казалось, поиски финансовой стабильности и положения в обществе увенчались успехом. Цейтлина переехала к мужу на Лазурный берег, сын Савва поступил в престижную местную школу.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода мира. Монте-Карло, княжество Монако
Города мира. Монте-Карло, княжество Монако - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Города мира. Монте-Карло, княжество Монако
Бывшая светская львица часто подчеркивала, что успешный супруг служит отличным примером для подрастающего мальчика. Семья вкладывала средства в реконструкцию исторического замка Торре-дель-Галло VII века, планируя сделать его постоянной резиденцией.

Когда сказка превратилась в кошмар

Идиллия закончилась в 2024 году. Итальянские правоохранители заморозили счета Федорычева в рамках расследования по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Запрос поступил от антикоррупционного комитета страны, где бизнесмен сколотил основную часть состояния.
Обвинения оказались серьезными — хищение более 60 миллионов долларов у госкомпании и систематическая дача взяток чиновникам. Помимо блокировки активов, арестовали тот самый замок, в который супруги вложили миллионы.
© Fotolia / jinga80Задержанный в наручниках. Архивное фото
Задержанный в наручниках. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Fotolia / jinga80
Задержанный в наручниках. Архивное фото
Первой о проблемах Федорычева написала в соцсетях бывшая подруга Ульяны — Божена Рынска, сама когда-то потерявшая все после смерти богатого мужа.

Затворница из Монако

В августе 2025 года суд отклонил апелляцию Федорычева на разморозку активов. Новые обвинения связаны с отмыванием через кипрские офшоры. Сам бизнесмен утверждает, что стал жертвой корпоративного рейдерства, но пока безуспешно пытается опровергнуть обвинения.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБожена Рынска
Божена Рынска - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Божена Рынска
Ульяна Цейтлина полностью исчезла из публичного пространства. Никаких интервью, никаких появлений на мероприятиях. Последний пост в соцсетях с ее участием датируется июнем 2025 года. Источники утверждают, что она остается в Монако, избегая любого внимания прессы.
Бывшая королева гламура увлеклась приготовлением средиземноморских блюд, возможно, пытаясь сохранить остатки привычного образа жизни. 19-летний сын Савва учится в местной бизнес-школе и, по слухам, стал главной опорой матери в кризисной ситуации.
© Flickr / funkypancakeПапарацци за работой
Папарацци за работой - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Flickr / funkypancake
Папарацци за работой
Женщина, которая десятилетиями умела извлекать выгоду из любых отношений и всегда находила покровителей, сегодня молчит. Параллель с Боженой Рынской, которая после потери мужа вернулась в медиа, делает молчание Ульяны еще более красноречивым. Золотые времена беззаботного существования остались в прошлом, а будущее туманно как никогда.
 
Шоубиз
 
 
