01:25 09.08.2025
Сторонники "Хезболлы" проводят акции протеста в Бейруте
в мире
бейрут
ливан
хезболла
БЕЙРУТ, 9 авг - РИА Новости. Сотни сторонников шиитского движения "Хезболлах" на мотоциклах проехали по центральным районам Бейрута в рамках акции против решения правительства по разоружению сопротивления, передает корреспондент РИА Новости. Сотни шиитов на мотоциклах проехались с флагами "Хезболлах" по трассе ведущей из международного аэропорта в центр ливанской столицы. Колонны демонстрантов проехали и по улицам южного пригорода Бейрута. При этом армия усилила свое присутствие на всех выездах из южного пригорода Бейрута в сторону центра города. По сообщениям очевидцев, произошли и задержания некоторых участников акции, которые пытались нанести ущерб государственному имуществу. Источники сообщали РИА Новости, что массовые акции с перекрытием дорог произошли и на востоке Ливана, в районе Захле. Во вторник правительство Ливана поручило армии страны предоставить план по монополии оружия к концу года. Руководство "Хезболлах" назвало принятое правительством решение "огромной ошибкой" и заявило, что движение продолжит действовать, как будто никаких решений правительства не было.
в мире, бейрут, ливан, хезболла
В мире, Бейрут, Ливан, Хезболла
Бейрут. Архивное фото
