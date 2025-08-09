https://ria.ru/20250809/kvartiry-2034289337.html

Суд арестовал квартиры в Москве, похищенные мошенниками у Минобороны

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Измайловский суд Москвы наложил арест на квартиры, которые предназначались для выдачи военнослужащим, но мошенники похитили их у Минобороны, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Наложить арест на имущество..., запретив собственнику совершать сделки с указанным имуществом и распоряжаться им, а Управлению Росреестра - осуществлять государственную регистрацию сделок с указанным имуществом", - сказано в документе. Речь идет о 12 квартирах в столичном районе Новогиреево площадью от 38,5 квадратных метров до 79,5. Кадастровая стоимость составляет от 8,3 до 79,5 миллионов рублей. Полиция в настоящее время расследует дело неустановленных лиц, которые, использовав поддельные документы и выдавая себя за военнослужащих, незаконно приобрели право на них. Как указано в решении суда, в настоящее время собственники квартир не являются ни обвиняемыми, ни подозреваемыми, но суд наложил на недвижимость арест, поскольку они могли завладеть ими из-за чужих противоправных действий.

