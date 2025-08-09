Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал квартиры в Москве, похищенные мошенниками у Минобороны - РИА Новости, 09.08.2025
08:29 09.08.2025
Суд арестовал квартиры в Москве, похищенные мошенниками у Минобороны
Суд арестовал квартиры в Москве, похищенные мошенниками у Минобороны - РИА Новости, 09.08.2025
Суд арестовал квартиры в Москве, похищенные мошенниками у Минобороны
Измайловский суд Москвы наложил арест на квартиры, которые предназначались для выдачи военнослужащим, но мошенники похитили их у Минобороны, сказано в... РИА Новости, 09.08.2025
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
происшествия
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Измайловский суд Москвы наложил арест на квартиры, которые предназначались для выдачи военнослужащим, но мошенники похитили их у Минобороны, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Наложить арест на имущество..., запретив собственнику совершать сделки с указанным имуществом и распоряжаться им, а Управлению Росреестра - осуществлять государственную регистрацию сделок с указанным имуществом", - сказано в документе. Речь идет о 12 квартирах в столичном районе Новогиреево площадью от 38,5 квадратных метров до 79,5. Кадастровая стоимость составляет от 8,3 до 79,5 миллионов рублей. Полиция в настоящее время расследует дело неустановленных лиц, которые, использовав поддельные документы и выдавая себя за военнослужащих, незаконно приобрели право на них. Как указано в решении суда, в настоящее время собственники квартир не являются ни обвиняемыми, ни подозреваемыми, но суд наложил на недвижимость арест, поскольку они могли завладеть ими из-за чужих противоправных действий.
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Происшествия, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Суд арестовал квартиры в Москве, похищенные мошенниками у Минобороны

Суд арестовал предназначавшиеся для выдачи военным 12 квартир в Новогиреево

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Измайловский суд Москвы наложил арест на квартиры, которые предназначались для выдачи военнослужащим, но мошенники похитили их у Минобороны, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Наложить арест на имущество..., запретив собственнику совершать сделки с указанным имуществом и распоряжаться им, а Управлению Росреестра - осуществлять государственную регистрацию сделок с указанным имуществом", - сказано в документе.
Речь идет о 12 квартирах в столичном районе Новогиреево площадью от 38,5 квадратных метров до 79,5. Кадастровая стоимость составляет от 8,3 до 79,5 миллионов рублей. Полиция в настоящее время расследует дело неустановленных лиц, которые, использовав поддельные документы и выдавая себя за военнослужащих, незаконно приобрели право на них.
Как указано в решении суда, в настоящее время собственники квартир не являются ни обвиняемыми, ни подозреваемыми, но суд наложил на недвижимость арест, поскольку они могли завладеть ими из-за чужих противоправных действий.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)ПроисшествияМоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
