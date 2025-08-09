В ДНР оценили степень разрушения Курахово

https://ria.ru/20250809/kurakhovo-2034291391.html

ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Разрушения освобожденного Курахово в ДНР оцениваются приблизительно в 70%, заявила РИА Новости глава Тельмановского муниципального округа Наталья Великодная. "Точной цифры нет, но на данный момент процент разрушения (в Курахово - ред.) ориентировочно около 70%", - сказала Великодная. По ее словам, сейчас в городе проводится работа по оценке жилья для получения компенсаций гражданам. "Жители Кураховского округа подают документы на компенсацию за утраченное имущество, за поврежденное жилье. То есть выезжают уже комиссионные, проводят оценку, обследуют жилье, то есть жители будут получать компенсацию", - добавила она. Указом главы ДНР обеспечение жизнедеятельности населения на территории Кураховского муниципального округа осуществляются органами местного самоуправления Тельмановского муниципального округа. Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье - Донецк.

