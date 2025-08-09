Рейтинг@Mail.ru
В ДНР оценили степень разрушения Курахово - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:00 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/kurakhovo-2034291391.html
В ДНР оценили степень разрушения Курахово
В ДНР оценили степень разрушения Курахово - РИА Новости, 09.08.2025
В ДНР оценили степень разрушения Курахово
Разрушения освобожденного Курахово в ДНР оцениваются приблизительно в 70%, заявила РИА Новости глава Тельмановского муниципального округа Наталья Великодная. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T09:00:00+03:00
2025-08-09T09:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030066274_0:329:3055:2047_1920x0_80_0_0_ca71924d5b890dc94d3808ec9cccac4c.jpg
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Разрушения освобожденного Курахово в ДНР оцениваются приблизительно в 70%, заявила РИА Новости глава Тельмановского муниципального округа Наталья Великодная. "Точной цифры нет, но на данный момент процент разрушения (в Курахово - ред.) ориентировочно около 70%", - сказала Великодная. По ее словам, сейчас в городе проводится работа по оценке жилья для получения компенсаций гражданам. "Жители Кураховского округа подают документы на компенсацию за утраченное имущество, за поврежденное жилье. То есть выезжают уже комиссионные, проводят оценку, обследуют жилье, то есть жители будут получать компенсацию", - добавила она. Указом главы ДНР обеспечение жизнедеятельности населения на территории Кураховского муниципального округа осуществляются органами местного самоуправления Тельмановского муниципального округа. Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье - Донецк.
https://ria.ru/20250310/kurakhovo-1980950150.html
курахово
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030066274_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1ece11d563aa4ec1cb94eda1c5ba0416.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курахово, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк
В ДНР оценили степень разрушения Курахово

Глава Тельмановского округа Великодная оценила разрушение жилья в Курахово в 70%

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкКурахово
Курахово - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Курахово. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Разрушения освобожденного Курахово в ДНР оцениваются приблизительно в 70%, заявила РИА Новости глава Тельмановского муниципального округа Наталья Великодная.
"Точной цифры нет, но на данный момент процент разрушения (в Курахово - ред.) ориентировочно около 70%", - сказала Великодная.
© ИнфографикаПодразделения Южной группировки войск освободили город Курахово в ДНР
Подразделения Южной группировки войск освободили город Курахово в ДНР
© Инфографика
Подразделения Южной группировки войск освободили город Курахово в ДНР
По ее словам, сейчас в городе проводится работа по оценке жилья для получения компенсаций гражданам.
"Жители Кураховского округа подают документы на компенсацию за утраченное имущество, за поврежденное жилье. То есть выезжают уже комиссионные, проводят оценку, обследуют жилье, то есть жители будут получать компенсацию", - добавила она.
Указом главы ДНР обеспечение жизнедеятельности населения на территории Кураховского муниципального округа осуществляются органами местного самоуправления Тельмановского муниципального округа.
Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье - Донецк.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
10 марта, 13:05
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала