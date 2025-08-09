https://ria.ru/20250809/kuban-2034365653.html

На Кубани четыре человека пострадали при атаке БПЛА

На Кубани четыре человека пострадали при атаке БПЛА

Четыре человека получили осколочные ранения, семь жилых домов и шесть автомобилей пострадали после атаки украинскими БПЛА в Славянском районе Кубани, сообщил в... РИА Новости, 09.08.2025

КРАСНОДАР, 9 авг – РИА Новости. Четыре человека получили осколочные ранения, семь жилых домов и шесть автомобилей пострадали после атаки украинскими БПЛА в Славянском районе Кубани, сообщил в официальном Telegram-канале глава района Роман Синяговский. "В результате очередной атаки БПЛА, произошедшей сегодня днем, пострадало 7 жилых домов и 6 автомобилей жителей. К сожалению, 4 человека пострадали, у всех осколочные ранения. Медицинская помощь оказана своевременно", - написал Синяговский. Как отмечается, службы оперативно выезжают на места происшествий для оценки ущерба и оказания помощи пострадавшим. "Все необходимые меры принимаются для обеспечения безопасности и восстановления поврежденных объектов", - добавил глава района. Утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об обломках беспилотников в трех районах Кубани после отражения атак. В пятницу краевой оперштаб сообщил об обнаружении обломков БПЛА в шести районах Краснодарского края, в том числе и в Сочи. В Славянске-на-Кубани от обломков пострадала женщина, ей оказана помощь. Как сообщил Кондратьев в субботу, Краснодарский край подвергается атаке БПЛА вторые сутки подряд. В пятницу дежурные средства ПВО уничтожили 22 беспилотника над территорией региона, в последнюю ночь - еще пять. За последние два дня 32 БПЛА сбито над акваториями Черного и Азовского морей.

