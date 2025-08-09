Рейтинг@Mail.ru
На Кубани четыре человека пострадали при атаке БПЛА
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 09.08.2025
На Кубани четыре человека пострадали при атаке БПЛА
На Кубани четыре человека пострадали при атаке БПЛА - РИА Новости, 09.08.2025
На Кубани четыре человека пострадали при атаке БПЛА
Четыре человека получили осколочные ранения, семь жилых домов и шесть автомобилей пострадали после атаки украинскими БПЛА в Славянском районе Кубани, сообщил в... РИА Новости, 09.08.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
славянский район
вениамин кондратьев
КРАСНОДАР, 9 авг – РИА Новости. Четыре человека получили осколочные ранения, семь жилых домов и шесть автомобилей пострадали после атаки украинскими БПЛА в Славянском районе Кубани, сообщил в официальном Telegram-канале глава района Роман Синяговский. "В результате очередной атаки БПЛА, произошедшей сегодня днем, пострадало 7 жилых домов и 6 автомобилей жителей. К сожалению, 4 человека пострадали, у всех осколочные ранения. Медицинская помощь оказана своевременно", - написал Синяговский. Как отмечается, службы оперативно выезжают на места происшествий для оценки ущерба и оказания помощи пострадавшим. "Все необходимые меры принимаются для обеспечения безопасности и восстановления поврежденных объектов", - добавил глава района. Утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об обломках беспилотников в трех районах Кубани после отражения атак. В пятницу краевой оперштаб сообщил об обнаружении обломков БПЛА в шести районах Краснодарского края, в том числе и в Сочи. В Славянске-на-Кубани от обломков пострадала женщина, ей оказана помощь. Как сообщил Кондратьев в субботу, Краснодарский край подвергается атаке БПЛА вторые сутки подряд. В пятницу дежурные средства ПВО уничтожили 22 беспилотника над территорией региона, в последнюю ночь - еще пять. За последние два дня 32 БПЛА сбито над акваториями Черного и Азовского морей.
краснодарский край
славянский район
происшествия, краснодарский край, славянский район, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Славянский район, Вениамин Кондратьев
На Кубани четыре человека пострадали при атаке БПЛА

В Славянском районе Кубани четыре человека пострадали при атаке БПЛА

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
КРАСНОДАР, 9 авг – РИА Новости. Четыре человека получили осколочные ранения, семь жилых домов и шесть автомобилей пострадали после атаки украинскими БПЛА в Славянском районе Кубани, сообщил в официальном Telegram-канале глава района Роман Синяговский.
"В результате очередной атаки БПЛА, произошедшей сегодня днем, пострадало 7 жилых домов и 6 автомобилей жителей. К сожалению, 4 человека пострадали, у всех осколочные ранения. Медицинская помощь оказана своевременно", - написал Синяговский.
Как отмечается, службы оперативно выезжают на места происшествий для оценки ущерба и оказания помощи пострадавшим.
"Все необходимые меры принимаются для обеспечения безопасности и восстановления поврежденных объектов", - добавил глава района.
Утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об обломках беспилотников в трех районах Кубани после отражения атак. В пятницу краевой оперштаб сообщил об обнаружении обломков БПЛА в шести районах Краснодарского края, в том числе и в Сочи. В Славянске-на-Кубани от обломков пострадала женщина, ей оказана помощь.
Как сообщил Кондратьев в субботу, Краснодарский край подвергается атаке БПЛА вторые сутки подряд. В пятницу дежурные средства ПВО уничтожили 22 беспилотника над территорией региона, в последнюю ночь - еще пять. За последние два дня 32 БПЛА сбито над акваториями Черного и Азовского морей.
Специальная военная операция на Украине
 
 
