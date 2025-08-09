Рейтинг@Mail.ru
В Крыму композиции из арбузов отдали на съедение бегемоту
22:27 09.08.2025
В Крыму композиции из арбузов отдали на съедение бегемоту
республика крым
бахчисарай (крым)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Фестиваль по вырезанию композиций из арбуза прошел в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, лучшие шедевры отдали на съедение бегемоту Фриде, рассказал РИА Новости директора парка Виктор Жиленко. "В парке прошел фестиваль по вырезанию композиций из арбуза. Получилось яркое арбузное экзотик-шоу. На суд зрителей представили труды "арбузных" дел мастеров, а лучшие шедевры преподнесли в качестве десертов нашей любимице - бегемоту Фриде, она же Морячка Соня", - сказал Жиленко. По его словам, крымские сочные сладкие арбузы особенно пришлись по вкусу бегемоту. "Фрида была в восторге, уплетая так, что и за уши не оттащишь", - сказал Жиленко.
республика крым
бахчисарай (крым)
Бегемотиха Фрида в Бахчисарайском парке миниатюр
Бегемотиха Фрида в Бахчисарайском парке миниатюр. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Фестиваль по вырезанию композиций из арбуза прошел в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, лучшие шедевры отдали на съедение бегемоту Фриде, рассказал РИА Новости директора парка Виктор Жиленко.
"В парке прошел фестиваль по вырезанию композиций из арбуза. Получилось яркое арбузное экзотик-шоу. На суд зрителей представили труды "арбузных" дел мастеров, а лучшие шедевры преподнесли в качестве десертов нашей любимице - бегемоту Фриде, она же Морячка Соня", - сказал Жиленко.
По его словам, крымские сочные сладкие арбузы особенно пришлись по вкусу бегемоту.
"Фрида была в восторге, уплетая так, что и за уши не оттащишь", - сказал Жиленко.
