Рейтинг@Mail.ru
В США назвали ключевой город, освобождение которого решит судьбу Донбасса - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/krasnoarmeysk-2034284088.html
В США назвали ключевой город, освобождение которого решит судьбу Донбасса
В США назвали ключевой город, освобождение которого решит судьбу Донбасса - РИА Новости, 09.08.2025
В США назвали ключевой город, освобождение которого решит судьбу Донбасса
Освободив Красноармейск, вооруженные силы России запустят прорыв всего фронта на Донбассе, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T07:12:00+03:00
2025-08-09T07:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донбасс
россия
александр меркурис
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033400837_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8032769c62b44dd3f1e1c4d158c1c38e.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Освободив Красноармейск, вооруженные силы России запустят прорыв всего фронта на Донбассе, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.“Теперь, если Покровск (Красноармейск. — Прим. ред.) падет, как я уже сказал, вся линия обороны начнет рушиться”, — сказал он.При этом, как считает эксперт, скорое освобождение Красноармейска может быть фактором, который побудил президента США Дональда Трампа скорее перейти к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.Красноармейск — один из важнейших узлов противника в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город идут бои.
https://ria.ru/20250726/ukraina-2031661674.html
https://ria.ru/20250714/spetsnaz-2028601792.html
красноармейск
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033400837_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_47fa93f4e8e5298ae44dc5b09893f92c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красноармейск, донбасс, россия, александр меркурис, дональд трамп, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донбасс, Россия, Александр Меркурис, Дональд Трамп, Владимир Путин
В США назвали ключевой город, освобождение которого решит судьбу Донбасса

Меркурис: освобождение Красноармейска приведет к прорыву фронта на Донбассе

© Getty Images / LibkosУкраинские военные в Красноармейске
Украинские военные в Красноармейске - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Getty Images / Libkos
Украинские военные в Красноармейске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Освободив Красноармейск, вооруженные силы России запустят прорыв всего фронта на Донбассе, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.
“Теперь, если Покровск (Красноармейск. — Прим. ред.) падет, как я уже сказал, вся линия обороны начнет рушиться”, — сказал он.
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
В США ужаснулись происходящему на Красноармейском направлении
26 июля, 21:03
При этом, как считает эксперт, скорое освобождение Красноармейска может быть фактором, который побудил президента США Дональда Трампа скорее перейти к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
Красноармейск — один из важнейших узлов противника в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город идут бои.
Комроты отряда Вега с позывным Птица в пути на позиции расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
"Сожгли десятки танков". Что началось на Красноармейском направлении
14 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскДонбассРоссияАлександр МеркурисДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала