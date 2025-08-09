https://ria.ru/20250809/krasnoarmeysk-2034284088.html

В США назвали ключевой город, освобождение которого решит судьбу Донбасса

В США назвали ключевой город, освобождение которого решит судьбу Донбасса

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Освободив Красноармейск, вооруженные силы России запустят прорыв всего фронта на Донбассе, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.“Теперь, если Покровск (Красноармейск. — Прим. ред.) падет, как я уже сказал, вся линия обороны начнет рушиться”, — сказал он.При этом, как считает эксперт, скорое освобождение Красноармейска может быть фактором, который побудил президента США Дональда Трампа скорее перейти к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.Красноармейск — один из важнейших узлов противника в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город идут бои.

