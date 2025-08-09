https://ria.ru/20250809/kosmos-2034358944.html

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом вернулся на Землю - РИА Новости, 09.08.2025

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon с космонавтом Кириллом Песковым вернулся на Землю, сообщили в госкорпорации "Роскосмос". РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T19:08:00+03:00

2025-08-09T19:08:00+03:00

2025-08-09T19:08:00+03:00

сша

россия

роскосмос

наса

космос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998774542_0:169:2723:1702_1920x0_80_0_0_4e4d10cbaa788fb64bca2c92729f2ab5.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Корабль Crew Dragon с космонавтом Кириллом Песковым вернулся на Землю, сообщили в госкорпорации "Роскосмос". Ранее сообщалось, что экипаж Crew Dragon с россиянином Песковым на борту отстыковался от МКС. "Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Кириллом Песковым вернулся на Землю", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Роскосмоса". Вместе с россиянином на Землю возвратились астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси. Теперь им предстоит адаптироваться к земным условиям, отметили в госкорпорации. В "Роскосмосе" добавили, что экипаж с места приводнения заберет спасательное судно, на котором космонавтам проведут медицинское обследование (при приземлении на корабле "Союз" все медицинские процедуры проводятся рядом с местом посадки и в палатке). Далее в профилактории экипаж пройдёт расширенный медосмотр у врачей (терапевт, офтальмолог, невролог) и тест для оценки восстановления кровообращения при смене положения тела; затем начнется реабилитация — ЛФК, массаж, плавание и гимнастика в бассейне; после первичной реабилитации в США Песков вернётся в Россию.

https://ria.ru/20250730/roskosmos-2032471621.html

сша

россия

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, роскосмос, наса, космос