Крымчанка заняла второе место в конкурсе "Миссис Ливан 2025" - РИА Новости, 09.08.2025
16:43 09.08.2025
Крымчанка заняла второе место в конкурсе "Миссис Ливан 2025"
в мире
ливан
бейрут
республика крым
БЕЙРУТ, 9 авг - РИА Новости. Светлана Шехаб эль-Дин (Светлана Калинина) заняла второе место в конкурсе красоты "Миссис Ливан 2025" (Mrs. Lebanon 2025), заключительный этап которого прошел в городе Аляй, передает корреспондент РИА Новости. За титул "Миссис Ливан" в этом году боролись 15 самых красивых девушек страны, Калинина представляла Бейрут. "Я живу в Ливане почти 14 лет. У меня есть ливанское гражданство, я замужем и у меня ребенок. Работаю 22 года моделью и у меня свое модельное агентство… О конкурсе: он проходил в два этапа. На первом этапе мы посетили много мест и были спортивные соревнования", - рассказала агентству Калинина. По ее словам, самым сложным конкурсом стал опрос на арабском языке, который ей удалось преодолеть, несмотря на неважное знание арабского языка. Калинина планирует представлять Ливан на предстоящем конкурсе "Мисс Вселенная", к которому начала готовится уже сейчас. "Большая вероятность того, что я поеду представлять Ливан на "Миссис Вселенная" к сожалению, не Россию. Но будет у меня возможность потягаться с нашей русской красоткой силой и красотой", - добавила Калинина. В Ливане конкурс прошел впервые с 2017 года. На протяжении восьми лет проведение мероприятия откладывалось в связи с экономическим кризисом, пандемией коронавируса и военными действиями со стороны Израиля.
ливан
бейрут
республика крым
в мире, ливан, бейрут, республика крым
В мире, Ливан, Бейрут, Республика Крым
Крымчанка заняла второе место в конкурсе "Миссис Ливан 2025"

Крымчанка Светлана Калинина заняла второе место на конкурсе "Миссис Ливан 2025"

© Фото : РИА НовостиСветлана Шехаб эль-Дин (Калинина)
Светлана Шехаб эль-Дин (Калинина) - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Фото : РИА Новости
Светлана Шехаб эль-Дин (Калинина)
БЕЙРУТ, 9 авг - РИА Новости. Светлана Шехаб эль-Дин (Светлана Калинина) заняла второе место в конкурсе красоты "Миссис Ливан 2025" (Mrs. Lebanon 2025), заключительный этап которого прошел в городе Аляй, передает корреспондент РИА Новости.
За титул "Миссис Ливан" в этом году боролись 15 самых красивых девушек страны, Калинина представляла Бейрут.
"Я живу в Ливане почти 14 лет. У меня есть ливанское гражданство, я замужем и у меня ребенок. Работаю 22 года моделью и у меня свое модельное агентство… О конкурсе: он проходил в два этапа. На первом этапе мы посетили много мест и были спортивные соревнования", - рассказала агентству Калинина.
По ее словам, самым сложным конкурсом стал опрос на арабском языке, который ей удалось преодолеть, несмотря на неважное знание арабского языка.
Калинина планирует представлять Ливан на предстоящем конкурсе "Мисс Вселенная", к которому начала готовится уже сейчас.
"Большая вероятность того, что я поеду представлять Ливан на "Миссис Вселенная" к сожалению, не Россию. Но будет у меня возможность потягаться с нашей русской красоткой силой и красотой", - добавила Калинина.
В Ливане конкурс прошел впервые с 2017 года. На протяжении восьми лет проведение мероприятия откладывалось в связи с экономическим кризисом, пандемией коронавируса и военными действиями со стороны Израиля.
