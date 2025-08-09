https://ria.ru/20250809/knyazev-2034306969.html
Путин поздравил ректора Театрального института имени Щукина с юбилеем
Путин поздравил ректора Театрального института имени Щукина с юбилеем - РИА Новости, 09.08.2025
Путин поздравил ректора Театрального института имени Щукина с юбилеем
Президент России Владимир Путин в поздравлении ректора Театрального института имени Щукина Евгения Князева с 70-летием отметил, что он многое делает, чтобы один
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении ректора Театрального института имени Щукина Евгения Князева с 70-летием отметил, что он многое делает, чтобы один из старейших творческих вузов страны постоянно развивался. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Евгений Владимирович! Примите поздравления по случаю 70-летия... И конечно, Вы очень многое делаете, чтобы один из старейших творческих вузов страны постоянно развивался, сохраняя при этом связь времён и поколений, замечательные традиции легендарной "вахтанговской" школы", - говорится в телеграмме. Глава государства отметил, что щедрый, самобытный талант и поистине неиссякаемая энергия помогли Князеву состояться в актёрской профессии, заслужить искреннюю любовь поклонников театра и кино. "Желаю Вам доброго здоровья, успехов и всего наилучшего", - добавил Путин.
