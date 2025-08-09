https://ria.ru/20250809/kndr-2034318087.html
КНДР начала демонтаж громкоговорителей вдоль границы с Южной Кореей
КНДР начала демонтаж громкоговорителей вдоль границы с Южной Кореей - РИА Новости, 09.08.2025
КНДР начала демонтаж громкоговорителей вдоль границы с Южной Кореей
КНДР в субботу начала демонтаж громкоговорителей, установленных вдоль межкорейской границы для проведения пропагандистских трансляция, после того как Южная... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T12:27:00+03:00
2025-08-09T12:27:00+03:00
2025-08-09T12:27:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
пхеньян
корейский полуостров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570912685_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_17c4e798c9b3872da3692ef47b865548.jpg
СЕУЛ, 9 авг - РИА Новости. КНДР в субботу начала демонтаж громкоговорителей, установленных вдоль межкорейской границы для проведения пропагандистских трансляция, после того как Южная Корея демонтировала свои, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ). "Сегодня утром зафиксирована деятельность северокорейских военных по демонтажу громкоговорителей, направленных на Южную Корею, в отдельных районах", - заявили в ОКНШ. Военные добавили, что нужно еще подтвердить, демонтируют ли в КНДР громкоговорители по всей длине межкорейской границы. Отмечается, что Южная Корея продолжит отслеживать "соответствующую активность" Пхеньяна. Как сообщает Рёнхап, по имеющимся данным, КНДР установила такие громкоговорители примерно в 40 районах, в некоторых из них демонтаж уже завершен. Эти действия Пхеньяна рассматриваются как ответ на демонтаж аналогичных громкоговорителей южнокорейскими военными 5 августа. Южане демонтировали около 20 стационарных громкоговорителей, направленных в сторону КНДР.
https://ria.ru/20250728/kndr-2031825446.html
https://ria.ru/20250731/koreya-2032535525.html
кндр (северная корея)
южная корея
пхеньян
корейский полуостров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570912685_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_d40049c084e1ceefb77fd27a37ef094f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), южная корея, пхеньян, корейский полуостров
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Пхеньян, Корейский полуостров
КНДР начала демонтаж громкоговорителей вдоль границы с Южной Кореей
КНДР начала демонтаж установленных вдоль межкорейской границы громкоговорителей