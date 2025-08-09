https://ria.ru/20250809/kirov-2034375174.html
В Кирове шесть человек пострадали в ДТП с автобусом
Пять пассажиров и водитель "Газели" пострадали при столкновении с автобусом в Кирове, сообщает УМВД региона. РИА Новости, 09.08.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Пять пассажиров и водитель "Газели" пострадали при столкновении с автобусом в Кирове, сообщает УМВД региона. ДТП произошло в субботу в 18.15 на автодороге "Киров-Стрижи-Оричи" на повороте в микрорайон Лянгасово. "Произошло столкновение автобуса ЛИАЗ городского маршрута 101 и автомобиля ГАЗ "Луидор". В результате происшествия получили травмы водитель и пять пассажиров автомобиля ГАЗ, двое из них были госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Следственное управление СК России по Кировской области проводит проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении регионального СУСК.
