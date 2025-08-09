Рейтинг@Mail.ru
В Москве расследуют дело о хищении 12 квартир у Минобороны
06:13 09.08.2025
В Москве расследуют дело о хищении 12 квартир у Минобороны
В Москве расследуют дело о хищении 12 квартир у Минобороны - РИА Новости, 09.08.2025
В Москве расследуют дело о хищении 12 квартир у Минобороны
Полиция расследует дело о хищении у Минобороны России 12 квартир в Москве, которые предназначались для военнослужащих, сказано в материалах дела, которые есть в РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Полиция расследует дело о хищении у Минобороны России 12 квартир в Москве, которые предназначались для военнослужащих, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Речь идет о квартирах в районе Новогиреево. При этом у этих квартир сложная судьба - это уже вторая попытка похитить их у министерства. За первую в 2017 году был осужден бывший начальник центральной жилищной комиссии Минобороны Андрей Белоусов. Вынося ему приговор, суд оставил вопрос о принадлежности квартир для разрешения в порядке гражданского судопроизводства, отмечается в документах. Временной неопределенностью их статуса воспользовались злоумышленники. "В ходе следствия установлено, что неустановленные лица... незаконного приобрели права собственности на квартиры, совершив тем самым хищение федеральной собственности в особо крупном размере", - сказано в документе. Как указано в материалах, при этом они использовали поддельные документы и выдавали себя за военнослужащих, хотя никогда не служили и не имели права на обеспечение жилыми помещениями от Минобороны России. Все это, отмечает следствие, произошло в 2019 году. Отмечается, что расследование приостанавливалось, но в настоящее время снова возобновлено. Минобороны признано потерпевшим по делу.
происшествия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), москва
Происшествия, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Москва
В Москве расследуют дело о хищении 12 квартир у Минобороны

Полиция расследует дело о хищении у Минобороны 12 квартир для военнослужащих

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Полиция расследует дело о хищении у Минобороны России 12 квартир в Москве, которые предназначались для военнослужащих, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Речь идет о квартирах в районе Новогиреево. При этом у этих квартир сложная судьба - это уже вторая попытка похитить их у министерства. За первую в 2017 году был осужден бывший начальник центральной жилищной комиссии Минобороны Андрей Белоусов. Вынося ему приговор, суд оставил вопрос о принадлежности квартир для разрешения в порядке гражданского судопроизводства, отмечается в документах.
Временной неопределенностью их статуса воспользовались злоумышленники.
"В ходе следствия установлено, что неустановленные лица... незаконного приобрели права собственности на квартиры, совершив тем самым хищение федеральной собственности в особо крупном размере", - сказано в документе.
Как указано в материалах, при этом они использовали поддельные документы и выдавали себя за военнослужащих, хотя никогда не служили и не имели права на обеспечение жилыми помещениями от Минобороны России. Все это, отмечает следствие, произошло в 2019 году.
Отмечается, что расследование приостанавливалось, но в настоящее время снова возобновлено. Минобороны признано потерпевшим по делу.
