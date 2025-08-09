https://ria.ru/20250809/kherson-2034305928.html

ВСУ за сутки нанесли 61 удар по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 61 удар по Херсонской области - РИА Новости, 09.08.2025

ВСУ за сутки нанесли 61 удар по Херсонской области

ВСУ за день нанесли 61 удар из ствольной артиллерии по семи населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T10:26:00+03:00

2025-08-09T10:26:00+03:00

2025-08-09T10:26:00+03:00

днепр (река)

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

ГЕНИЧЕСК, 9 авг - РИА Новости. ВСУ за день нанесли 61 удар из ствольной артиллерии по семи населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток боевики киевского режима выпустили 32 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонщины. Еще 29 ударов ВСУ нанесли ночью. За сутки под огонь украинской армии попали семь населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Уточняется, что обстрелам украинской армии подверглись Новая Збурьевка, Алешки, Малая Лепетиха, Днепряны, Каховка, Новая Каховка и Старая Маячка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250809/plennyy-2034296019.html

днепр (река)

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепр (река), херсонская область , россия, вооруженные силы украины