ВСУ за сутки нанесли 61 удар по Херсонской области
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 9 авг - РИА Новости. ВСУ за день нанесли 61 удар из ствольной артиллерии по семи населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени суток боевики киевского режима выпустили 32 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонщины. Еще 29 ударов ВСУ нанесли ночью. За сутки под огонь украинской армии попали семь населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб.
Уточняется, что обстрелам украинской армии подверглись Новая Збурьевка, Алешки, Малая Лепетиха, Днепряны, Каховка, Новая Каховка и Старая Маячка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.