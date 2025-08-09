Рейтинг@Mail.ru
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 09.08.2025 (обновлено: 10:53 09.08.2025)
https://ria.ru/20250809/kbr-2034308173.html
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 09.08.2025
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
Беспилотную опасность объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T10:52:00+03:00
2025-08-09T10:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
казбек коков
безопасность
кабардино-балкарская республика (кбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96247/47/962474799_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_2978d943424a2fb8adb21e5b899ea931.jpg
НАЛЬЧИК, 9 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков. "Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность", - написал Коков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250809/udmurtiya-2034307881.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96247/47/962474799_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_777883c4042d450ea1737711a1c04574.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казбек коков, безопасность, кабардино-балкарская республика (кбр)
Специальная военная операция на Украине, Казбек Коков, Безопасность, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность

Глава КБР Коков сообщил о беспилотной опасности на территории региона

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота командного пункта зенитно-ракетного комплекса ПВО
Работа командного пункта зенитно-ракетного комплекса ПВО - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Работа командного пункта зенитно-ракетного комплекса ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 9 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков.
"Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
В Удмуртии ввели режим беспилотной опасности
Вчера, 10:43
 
Специальная военная операция на УкраинеКазбек КоковБезопасностьКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала