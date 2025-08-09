https://ria.ru/20250809/kartel-2033983668.html

"Это следует признать". Киев приготовил для Вашингтона неприятный сюрприз

"Это следует признать". Киев приготовил для Вашингтона неприятный сюрприз - РИА Новости, 09.08.2025

"Это следует признать". Киев приготовил для Вашингтона неприятный сюрприз

Украина оказывает военную помощь давнему противнику США — латиноамериканским наркокартелям. В Киеве признают, что базы ВСУ стали центрами подготовки... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T08:00:00+03:00

2025-08-09T08:00:00+03:00

2025-08-09T08:01:00+03:00

мексика

украина

киев

дональд трамп

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

служба безопасности украины

мехико (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Украина оказывает военную помощь давнему противнику США — латиноамериканским наркокартелям. В Киеве признают, что базы ВСУ стали центрами подготовки преступников из Мексики, Колумбии и других стран региона. Чем собирается ответить Вашингтон — в материале РИА Новости.Преступный легионМеждународный легион обороны Украины уже не только пристанище наемников со всего света. По данным французского издания Intelligence Online (IO), Центр национальной разведки Мексики передал СБУ секретную записку о мексиканских и колумбийских добровольцах ВСУ, состоящих в наркокартелях.Украинская военная подготовка им понадобилась для освоения БПЛА, в первую очередь FPV. В Киеве не стали отрицать, что фактически предоставили такую возможность для наркомафии, пообещав разобраться. Под подозрением тактическая группа "Этос" — секретное подразделение легиона."Следует признать, что Украина стала глобальной платформой для распространения тактики FPV. Некоторые приезжают сюда, чтобы научиться убивать с помощью дрона стоимостью 400 долларов, а затем продают эти знания тому, кто больше заплатит", — сообщил IO один из высокопоставленных эсбэушников.Упоминается эквадорец с позывным Орел-7 — доброволец ВСУ с марта 2024-го. Скорее всего, у него мексиканское происхождение. Во Львове он прошел полный курс дроноводов. Инструкторы его выделяли. Латиноамериканец свободно распоряжался аналоговыми передатчиками, обнаруживал тепловые слепые зоны, применял радиоэлектронные контрмеры.По версии спецслужб, Орел-7 — бывший оперативник мексиканского армейского спецназа GAFE, созданного для борьбы с наркопреступностью. Вероятно, он, как и некоторые другие его коллеги, в свое время дезертировал и присоединился к картелю Лос-Сетас. Кроме того, минимум трое бывших членов колумбийской повстанческой организации FARC также побывали в легионе.Вопрос времениПосольство России в Мексике ранее обвинило киевский режим в нарушении Венской конвенции. Украинские дипломаты создали в стране вербовочный механизм, практически открыто позволяющий всем желающим "официально — с паспортами, справками, резюме" — записаться в Международный легион. И речь идет не об исключительном случае, а о схеме, которую Киев реализует во многих странах.В июне мексиканская газета El Universal писала о восемнадцати бывших сотрудниках федеральной полиции страны, которые через украинское посольство в Мехико завербовались в ВСУ. По словам наемников, на Украине им дают два месяца на подготовку, после чего отправляют на фронт. Там, в зависимости от направления, выплачивают от 20 до 70 тысяч песо в месяц (примерно от одной до четырех тысяч долларов). Контракт собираются подписать еще 35 экс-полицейских. Срок — год с возможностью расторжения в любой момент.В посольстве Украины утверждают, что все происходит в рамках международного права, мексиканцы вступают в ВСУ из "личных убеждений", следуя "демократическим ценностям".Однако итальянское издания L'Antidiplomatico указывает: "Речь идет не об идеологически мотивированных добровольцах, а о представителях криминального мира, которые хотят получить навыки обращения с техникой, чтобы использовать их затем в преступных целях. По словам сотрудника Министерства внутренней безопасности США Стивена Уиллоуби, "это лишь вопрос времени", когда эти технологии применят для атак на американскую территорию".Тогда Киеву не избежать крупного международного скандала.Тяжелое наследие"Картели ведут войну против Америки, и Америке пора объявить войну картелям", — заявил Дональд Трамп, выступая в конгрессе в марте этого года. Одним из первых указов его администрация объявила восемь латиноамериканских группировок иностранными террористическими организациями за их ключевую роль в контрабанде наркотиков и торговле людьми в США.В Мехико разрешили американским силовикам действовать на территории страны. Технологически мексиканские спецслужбы уже отстают от преступных организаций, которые вовсю познают и применяют беспилотные технологии. Так, FPV-дроны хорошо освоил картель Халиско (CJNG).Поэтому к делу и допустили ЦРУ. Основная задача Лэнгли — разведывательная. С помощью БПЛА в Мексике американцы отлеживают перевозку наркотиков, выявляют нарколаборатории и собирают прочие данные для срыва криминальных операций.Директор управления Джон Рэтклифф выступает за более жесткие меры. Однако возможность уничтожать бандитов или проводить какие-либо силовые операции совестно с мексиканцами пока лишь на стадии общих обсуждений."ЦРУ изучает свои полномочия по применению летальной силы против наркокартелей в Мексике и за ее пределами", — отмечает CNN, ссылаясь на неназванного американского чиновника. Впрочем, по его словам, к этому относятся с осторожностью.Тем не менее для Белого дома борьба с латиноамериканской наркомафией — один из приоритетов. В ЦРУ утверждают, что в Мексике, Колумбии и других странах есть американские агентурные сети. Само собой, они возникли не вчера, и обстоятельства их формирования в Вашингтоне вряд ли захотят вспоминать.В свое время США сами создали себе эту проблему. В 1998-м генеральный инспектор ЦРУ Федерик Хитц признал, что при Рональде Рейгане у силовых ведомств было соглашение, которое скрывало связь агентов Лэнгли с контрабандой наркотиков в Латинской Америке. Белый дом так покрывал дела повстанческой армии "контрас", созданной американцами для борьбы с коммунистами в Никарагуа.Теперь же латиноамериканскую наркомафию в США считают едва ли не столь же опасной угрозой, как ближневосточный терроризм. Их первые шаги в этой борьбе сделаны. Отступать пока никто не собирается.

мексика

украина

киев

мехико (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мексика, украина, киев, дональд трамп, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), служба безопасности украины, мехико (город)