Камчатские власти опровергли фейк о грядущем землетрясении - РИА Новости, 09.08.2025
02:38 09.08.2025
Камчатские власти опровергли фейк о грядущем землетрясении
Камчатские власти опровергли фейк о грядущем землетрясении - РИА Новости, 09.08.2025
Камчатские власти опровергли фейк о грядущем землетрясении
Центр управления регионом (ЦУР) Камчатского края предупредил жителей о распространении в мессенджерах и соцсетях ложной информации о якобы ожидаемом мощном... РИА Новости, 09.08.2025
происшествия
камчатский край
П-КАМЧАТСКИЙ, 9 авг — РИА Новости. Центр управления регионом (ЦУР) Камчатского края предупредил жителей о распространении в мессенджерах и соцсетях ложной информации о якобы ожидаемом мощном землетрясении. "В распространяемом голосовом сообщении женщина ссылается на власти и учёных, которые якобы пытаются "сдержать силу землетрясения". Это абсолютно недостоверная информация — учёные не дают подобных прогнозов", — подчеркнули в ЦУР. Как сообщили в центре, в том же фейковом сообщении утверждается, что руководство края покинуло полуостров, что также не соответствует действительности. В ЦУР призвали камчадалов доверять только официальным источникам информации и не поддаваться панике. Камчатский край действительно пережил сильное землетрясение магнитудой 8,8 30 июля, после которого продолжаются афтершоки. Однако специалисты подчёркивают, что современная наука не позволяет точно предсказывать землетрясения, а все подобные "предсказания" являются спекуляциями. Власти региона и экстренные службы продолжают круглосуточный мониторинг сейсмической обстановки и готовы оперативно информировать население о любых изменениях через официальные каналы.
камчатский край
происшествия, камчатский край
Происшествия, Камчатский край
Камчатские власти опровергли фейк о грядущем землетрясении

Власти Камчатки предупредили жителей о фейках о якобы ожидаемом землетрясении

Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты. Архивное фото
П-КАМЧАТСКИЙ, 9 авг — РИА Новости. Центр управления регионом (ЦУР) Камчатского края предупредил жителей о распространении в мессенджерах и соцсетях ложной информации о якобы ожидаемом мощном землетрясении.
"В распространяемом голосовом сообщении женщина ссылается на власти и учёных, которые якобы пытаются "сдержать силу землетрясения". Это абсолютно недостоверная информация — учёные не дают подобных прогнозов", — подчеркнули в ЦУР.
Как сообщили в центре, в том же фейковом сообщении утверждается, что руководство края покинуло полуостров, что также не соответствует действительности.
В ЦУР призвали камчадалов доверять только официальным источникам информации и не поддаваться панике.
Камчатский край действительно пережил сильное землетрясение магнитудой 8,8 30 июля, после которого продолжаются афтершоки. Однако специалисты подчёркивают, что современная наука не позволяет точно предсказывать землетрясения, а все подобные "предсказания" являются спекуляциями.
Власти региона и экстренные службы продолжают круглосуточный мониторинг сейсмической обстановки и готовы оперативно информировать население о любых изменениях через официальные каналы.
Происшествия Камчатский край
 
 
