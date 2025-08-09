https://ria.ru/20250809/kamchatka-2034272342.html

Камчатские власти опровергли фейк о грядущем землетрясении

П-КАМЧАТСКИЙ, 9 авг — РИА Новости. Центр управления регионом (ЦУР) Камчатского края предупредил жителей о распространении в мессенджерах и соцсетях ложной информации о якобы ожидаемом мощном землетрясении. "В распространяемом голосовом сообщении женщина ссылается на власти и учёных, которые якобы пытаются "сдержать силу землетрясения". Это абсолютно недостоверная информация — учёные не дают подобных прогнозов", — подчеркнули в ЦУР. Как сообщили в центре, в том же фейковом сообщении утверждается, что руководство края покинуло полуостров, что также не соответствует действительности. В ЦУР призвали камчадалов доверять только официальным источникам информации и не поддаваться панике. Камчатский край действительно пережил сильное землетрясение магнитудой 8,8 30 июля, после которого продолжаются афтершоки. Однако специалисты подчёркивают, что современная наука не позволяет точно предсказывать землетрясения, а все подобные "предсказания" являются спекуляциями. Власти региона и экстренные службы продолжают круглосуточный мониторинг сейсмической обстановки и готовы оперативно информировать население о любых изменениях через официальные каналы.

