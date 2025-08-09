https://ria.ru/20250809/kamchatka-2034271040.html
На Камчатке началась уборка улиц от вулканического пепла
В поселках Ключи и Усть-Камчатск началась масштабная уборка улиц от вулканического пепла, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко. РИА Новости, 09.08.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 авг - РИА Новости. В поселках Ключи и Усть-Камчатск началась масштабная уборка улиц от вулканического пепла, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко. "С 9.00 утра задействованы поливомоечные машины. После очистки основных магистралей техника приступит к уборке общественных площадок", - заявил Бондаренко. По его словам, пункты выдачи средств индивидуальной защиты продолжают работать круглосуточно, жителям по-прежнему рекомендуют использовать маски при выходе на улицу. Как уточнил глава округа, пепловое облако от извергающегося вулкана Ключевской движется в северо-западном направлении, минуя населенные пункты. Угроза для жителей оценивается как минимальная, добавил он. Ключевской - высочайший действующий вулкан Евразии (4750 м) - продолжает активное извержение с конца июля. Вулкану присвоен красный код авиационной опасности. Ранее вулкан выбрасывал пепел на высоту до 10-12 км. Интенсивное извержение вулкана началось 31 июля после мощного землетрясения магнитудой до 8,8, которое произошло на Камчатке 30 июля.
