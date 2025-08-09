https://ria.ru/20250809/izrail-2034377230.html

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации бойца "Хезболлы"

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации бойца "Хезболлы"

2025-08-09T23:30:00+03:00

в мире

ливан

израиль

хезболла

оон

армия обороны израиля (цахал)

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации бойца шиитского движения "Хезболлах", занимавшегося разведкой. "Ранее сегодня (в субботу) в районе Айнаты на юге Ливана ЦАХАЛ нанес удар и уничтожил террориста "Хезболлах", который собирал разведданные о войсках ЦАХАЛ", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. Израильская армия утверждает, что действия ликвидированного бойца нарушали договоренности Израиля с Ливаном. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, происходящую от шиитского сопротивления.

ливан

израиль

