ЦАХАЛ сообщила о ликвидации бойца "Хезболлы" - РИА Новости, 09.08.2025
23:30 09.08.2025
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации бойца "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации бойца шиитского движения "Хезболлах", занимавшегося разведкой.
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации бойца шиитского движения "Хезболлах", занимавшегося разведкой. "Ранее сегодня (в субботу) в районе Айнаты на юге Ливана ЦАХАЛ нанес удар и уничтожил террориста "Хезболлах", который собирал разведданные о войсках ЦАХАЛ", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. Израильская армия утверждает, что действия ликвидированного бойца нарушали договоренности Израиля с Ливаном. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, происходящую от шиитского сопротивления.
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации бойца "Хезболлы"

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации разведчика "Хезболлы"

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации бойца шиитского движения "Хезболлах", занимавшегося разведкой.
"Ранее сегодня (в субботу) в районе Айнаты на юге Ливана ЦАХАЛ нанес удар и уничтожил террориста "Хезболлах", который собирал разведданные о войсках ЦАХАЛ", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
План Израиля по Газе усугубит ситуацию в регионе, заявили в МИД России
Израильская армия утверждает, что действия ликвидированного бойца нарушали договоренности Израиля с Ливаном.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, происходящую от шиитского сопротивления.
Сторонники "Хезболлы" проводят акции протеста в Бейруте
