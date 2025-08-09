Рейтинг@Mail.ru
Ивлееву внесли в базу сайта "Миротворец" - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 09.08.2025 (обновлено: 18:21 09.08.2025)
https://ria.ru/20250809/ivleeva-2034353431.html
Ивлееву внесли в базу сайта "Миротворец"
Ивлееву внесли в базу сайта "Миротворец" - РИА Новости, 09.08.2025
Ивлееву внесли в базу сайта "Миротворец"
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева внесена в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", сообщается на сайте украинского ресурса. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T18:17:00+03:00
2025-08-09T18:21:00+03:00
анастасия ивлеева
украина
россия
сайт "миротворец"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918456604_0:0:2918:1641_1920x0_80_0_0_f89846bd7ad67b5dbc4a1b58b4074aa6.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева внесена в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", сообщается на сайте украинского ресурса. Согласно данным на "Миротворце", Ивлеева внесена в базу сайта за "пропаганду войны", поддержку РФ, "покушение на суверенитет Украины" и "участие в контрабанде грузов". Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20250808/asti-2034068021.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918456604_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_597e2dda8ca60d562533431e1ce628c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анастасия ивлеева, украина, россия, сайт "миротворец"
Анастасия Ивлеева, Украина, Россия, Сайт "Миротворец"
Ивлееву внесли в базу сайта "Миротворец"

Блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву внесли в базу сайта "Миротворец"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАнастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Анастасия Ивлеева . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева внесена в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", сообщается на сайте украинского ресурса.
Согласно данным на "Миротворце", Ивлеева внесена в базу сайта за "пропаганду войны", поддержку РФ, "покушение на суверенитет Украины" и "участие в контрабанде грузов".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
XI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Анну Асти внесли в базу сайта "Миротворец"
8 августа, 07:24
 
Анастасия ИвлееваУкраинаРоссияСайт "Миротворец"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала