Ивлееву внесли в базу сайта "Миротворец"

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева внесена в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", сообщается на сайте украинского ресурса. Согласно данным на "Миротворце", Ивлеева внесена в базу сайта за "пропаганду войны", поддержку РФ, "покушение на суверенитет Украины" и "участие в контрабанде грузов". Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

