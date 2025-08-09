В Ивановской области гидроцикл столкнулся с опорой моста
В Ивановской области гидроцикл столкнулся с порой моста, два человека погибли
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Инцидент с гидроциклом унес жизни двоих человек в Ивановской области, возбуждено уголовное дело, сообщили в Западном МСУТ СК России.
"Возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования двух человек на гидроцикле в Ивановской области... В результате инцидента пассажиры от полученных травм скончались на месте происшествия. Судоводитель госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Следствием установлено, что вечером 9 августа судоводитель, управляя гидроциклом, на котором находились два пассажира, столкнулся с опорой моста на реке Сунжа в поселке Каменка Вичугского района Ивановской области.
Правоохранители отметили, что следствием будет дана оценка действиям мужчины, допустившего нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Следователем проведён осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, а также выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, добавили в ведомстве.