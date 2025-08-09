Рейтинг@Mail.ru
В Ивановской области гидроцикл столкнулся с опорой моста - РИА Новости, 09.08.2025
23:13 09.08.2025
В Ивановской области гидроцикл столкнулся с опорой моста
В Ивановской области гидроцикл столкнулся с опорой моста - РИА Новости, 09.08.2025
В Ивановской области гидроцикл столкнулся с опорой моста
Инцидент с гидроциклом унес жизни двоих человек в Ивановской области, возбуждено уголовное дело, сообщили в Западном МСУТ СК России. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T23:13:00+03:00
2025-08-09T23:13:00+03:00
происшествия
ивановская область
россия
каменка
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Инцидент с гидроциклом унес жизни двоих человек в Ивановской области, возбуждено уголовное дело, сообщили в Западном МСУТ СК России. "Возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования двух человек на гидроцикле в Ивановской области... В результате инцидента пассажиры от полученных травм скончались на месте происшествия. Судоводитель госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Следствием установлено, что вечером 9 августа судоводитель, управляя гидроциклом, на котором находились два пассажира, столкнулся с опорой моста на реке Сунжа в поселке Каменка Вичугского района Ивановской области. Правоохранители отметили, что следствием будет дана оценка действиям мужчины, допустившего нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователем проведён осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, а также выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, добавили в ведомстве.
ивановская область
россия
каменка
происшествия, ивановская область, россия, каменка, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ивановская область, Россия, Каменка, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ивановской области гидроцикл столкнулся с опорой моста

В Ивановской области гидроцикл столкнулся с порой моста, два человека погибли

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Сотрудник спасательной службы на водных объектах
Сотрудник спасательной службы на водных объектах - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Сотрудник спасательной службы на водных объектах. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Инцидент с гидроциклом унес жизни двоих человек в Ивановской области, возбуждено уголовное дело, сообщили в Западном МСУТ СК России.
"Возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования двух человек на гидроцикле в Ивановской области... В результате инцидента пассажиры от полученных травм скончались на месте происшествия. Судоводитель госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Следствием установлено, что вечером 9 августа судоводитель, управляя гидроциклом, на котором находились два пассажира, столкнулся с опорой моста на реке Сунжа в поселке Каменка Вичугского района Ивановской области.
Правоохранители отметили, что следствием будет дана оценка действиям мужчины, допустившего нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Следователем проведён осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, а также выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, добавили в ведомстве.
Происшествия
 
 
