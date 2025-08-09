https://ria.ru/20250809/ispanija-2034338248.html

В Испании при крушении самолета погибли два человека

В Испании при крушении самолета погибли два человека

В Испании при крушении самолета погибли два человека

Небольшой самолет потерпел крушение в Испании, есть погибшие, передает EFE. РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Небольшой самолет потерпел крушение в Испании, есть погибшие, передает EFE."Два человека погибли в субботу в результате крушения сверхлегкого самолета <...> в валенсийском муниципалитете Рекена", — пишет агентство со ссылкой на источники.Гражданская гвардия страны начала расследование.

испания

валенсия (область)

2025

