В Испании при крушении самолета погибли два человека - РИА Новости, 09.08.2025
15:57 09.08.2025 (обновлено: 16:09 09.08.2025)
В Испании при крушении самолета погибли два человека
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Небольшой самолет потерпел крушение в Испании, есть погибшие, передает EFE."Два человека погибли в субботу в результате крушения сверхлегкого самолета &lt;...&gt; в валенсийском муниципалитете Рекена", — пишет агентство со ссылкой на источники.Гражданская гвардия страны начала расследование.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Небольшой самолет потерпел крушение в Испании, есть погибшие, передает EFE.
"Два человека погибли в субботу в результате крушения сверхлегкого самолета <...> в валенсийском муниципалитете Рекена", — пишет агентство со ссылкой на источники.
Гражданская гвардия страны начала расследование.
