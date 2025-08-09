https://ria.ru/20250809/ispanija-2034338248.html
В Испании при крушении самолета погибли два человека
2025-08-09T15:57:00+03:00
2025-08-09T15:57:00+03:00
2025-08-09T16:09:00+03:00
в мире
испания
валенсия (область)
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Небольшой самолет потерпел крушение в Испании, есть погибшие, передает EFE."Два человека погибли в субботу в результате крушения сверхлегкого самолета <...> в валенсийском муниципалитете Рекена", — пишет агентство со ссылкой на источники.Гражданская гвардия страны начала расследование.
испания
валенсия (область)
