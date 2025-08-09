https://ria.ru/20250809/isib-2034284594.html

Премьер Японии и генсек ООН не упомянули, кто сбросил бомбу на Нагасаки

Премьер Японии и генсек ООН не упомянули, кто сбросил бомбу на Нагасаки - РИА Новости, 09.08.2025

Премьер Японии и генсек ООН не упомянули, кто сбросил бомбу на Нагасаки

Премьер Японии Сигэру Исиба в своей речи и генсек ООН Антониу Гутерреш в послании, зачитанном на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки на... РИА Новости, 09.08.2025

ТОКИО, 9 авг – РИА Новости. Премьер Японии Сигэру Исиба в своей речи и генсек ООН Антониу Гутерреш в послании, зачитанном на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки на японском языке заместителем генсека ООН, высоким представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, не упомянули, что атомную бомбу на город 9 августа 1945 года сбросили именно США, трансляция идет в прямом эфире на основных телеканалах и в сети интернет. "В этот день 80 лет назад этот город из-за одной атомной бомбы вмиг превратился в выжженную землю без единого дерева, без единой травинки. Плутониевая бомба, которая превзошла бомбу, сброшенную на Хиросиму, в один миг были отняты жизни и будущее у 70 тысяч человек, большинство из них были обычными жителями. Те же, кто выжил в огне войны, длительное время страдали от ущерба, нанесенного здоровью", - сказал Исиба. В зачитанном заместителем генсека ООН, высоким представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу послании от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша также не было упоминания о том, какая страна сбросила бомбу. "Со дня, когда Нагасаки понес разрушительный ущерб от одной атомной бомбы, сегодня исполняется 80 лет. Наши сердца рядом с теми, кто потерял близких и любимых среди нескольких десятков тысяч погибших, и с их глубочайшей скорбью. Мы выражаем благодарность хибакуся – пострадавшим от атомной бомбардировки – за их смелость и свидетельства", - сказала Накамицу. Традиционно в начале церемонии к мемориалу поднесли воду в память о том, что умирающие от ожогов атомного взрыва просили пить. После этого мэр города, премьер, члены кабинета министров, главы партий подносят к мемориалу венки. В 11.02 (5.02 мск) субботы на церемонии была объявлена минута молчания. Именно в это время в 1945 году на город была сброшена атомная бомба. В этом году в церемонии принимает участие посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев. С 2022 года Хиросима и Нагасаки не присылали приглашения для участия в церемонии послам России и Белоруссии в связи с конфликтом на Украине. В 2024 году мэрия Нагасаки не стала направлять приглашение послу Израиля из-за бомбардировок Газы, в ответ на это послы США, Великобритании, Франции, Канады, Италии и Австралии в знак протеста отказались от участия в церемонии. В этом году власти города направили российскому послу приглашение, которое вручила делегация от города. В этом году, как ожидается, на церемонии будут представители 95 стран, в прошлом году их насчитывалось 100. Девятого августа 1945 года в 11.02 (5.02 мск) на Нагасаки американскими ВВС была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк") мощностью 20 килотонн и массой четыре с половиной тонны. Бомба взорвалась на высоте 503 метров над городом. Все, кто находились в радиусе километра от эпицентра, погибли. Только в первый год после взрыва погибли более 70 тысяч человек. Более 50% пострадавших получили ожоги, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись воздействию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. Последствия второй бомбардировки были не менее ужасающими, чем первой — в Хиросиме. В одном из японских докладов ситуация, наблюдавшаяся на территории Нагасаки, была охарактеризована следующим образом: "Город напоминает кладбище, на котором не уцелело ни одной надгробной плиты". В месте эпицентра ядерного взрыва и рядом с ним на площади 18 гектаров расположился Парк Мира, в центре которого установлена огромная фигура сидящего полуобнаженного мужчины. Правая рука его поднята вверх, как бы указывая на падающую бомбу, а левая протянута горизонтально и символизирует мир и прощение. В Парке Мира расположен Музей документов атомной бомбардировки Нагасаки, один из экспонатов которого - часы со стрелками, застывшими на 11.02 – времени, когда город был подвергнут атомной бомбардировке.

