Рейтинг@Mail.ru
Премьер Японии и генсек ООН не упомянули, кто сбросил бомбу на Нагасаки - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:13 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/isib-2034284594.html
Премьер Японии и генсек ООН не упомянули, кто сбросил бомбу на Нагасаки
Премьер Японии и генсек ООН не упомянули, кто сбросил бомбу на Нагасаки - РИА Новости, 09.08.2025
Премьер Японии и генсек ООН не упомянули, кто сбросил бомбу на Нагасаки
Премьер Японии Сигэру Исиба в своей речи и генсек ООН Антониу Гутерреш в послании, зачитанном на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки на... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T07:13:00+03:00
2025-08-09T07:13:00+03:00
в мире
нагасаки (город)
хиросима (префектура)
япония
идзуми накамицу
сигэру исиба
антониу гутерреш
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575319923_0:347:2978:2022_1920x0_80_0_0_14820551ac6967bdcd5be145bcd3e1e9.jpg
ТОКИО, 9 авг – РИА Новости. Премьер Японии Сигэру Исиба в своей речи и генсек ООН Антониу Гутерреш в послании, зачитанном на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки на японском языке заместителем генсека ООН, высоким представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, не упомянули, что атомную бомбу на город 9 августа 1945 года сбросили именно США, трансляция идет в прямом эфире на основных телеканалах и в сети интернет. "В этот день 80 лет назад этот город из-за одной атомной бомбы вмиг превратился в выжженную землю без единого дерева, без единой травинки. Плутониевая бомба, которая превзошла бомбу, сброшенную на Хиросиму, в один миг были отняты жизни и будущее у 70 тысяч человек, большинство из них были обычными жителями. Те же, кто выжил в огне войны, длительное время страдали от ущерба, нанесенного здоровью", - сказал Исиба. В зачитанном заместителем генсека ООН, высоким представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу послании от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша также не было упоминания о том, какая страна сбросила бомбу. "Со дня, когда Нагасаки понес разрушительный ущерб от одной атомной бомбы, сегодня исполняется 80 лет. Наши сердца рядом с теми, кто потерял близких и любимых среди нескольких десятков тысяч погибших, и с их глубочайшей скорбью. Мы выражаем благодарность хибакуся – пострадавшим от атомной бомбардировки – за их смелость и свидетельства", - сказала Накамицу. Традиционно в начале церемонии к мемориалу поднесли воду в память о том, что умирающие от ожогов атомного взрыва просили пить. После этого мэр города, премьер, члены кабинета министров, главы партий подносят к мемориалу венки. В 11.02 (5.02 мск) субботы на церемонии была объявлена минута молчания. Именно в это время в 1945 году на город была сброшена атомная бомба. В этом году в церемонии принимает участие посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев. С 2022 года Хиросима и Нагасаки не присылали приглашения для участия в церемонии послам России и Белоруссии в связи с конфликтом на Украине. В 2024 году мэрия Нагасаки не стала направлять приглашение послу Израиля из-за бомбардировок Газы, в ответ на это послы США, Великобритании, Франции, Канады, Италии и Австралии в знак протеста отказались от участия в церемонии. В этом году власти города направили российскому послу приглашение, которое вручила делегация от города. В этом году, как ожидается, на церемонии будут представители 95 стран, в прошлом году их насчитывалось 100. Девятого августа 1945 года в 11.02 (5.02 мск) на Нагасаки американскими ВВС была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк") мощностью 20 килотонн и массой четыре с половиной тонны. Бомба взорвалась на высоте 503 метров над городом. Все, кто находились в радиусе километра от эпицентра, погибли. Только в первый год после взрыва погибли более 70 тысяч человек. Более 50% пострадавших получили ожоги, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись воздействию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. Последствия второй бомбардировки были не менее ужасающими, чем первой — в Хиросиме. В одном из японских докладов ситуация, наблюдавшаяся на территории Нагасаки, была охарактеризована следующим образом: "Город напоминает кладбище, на котором не уцелело ни одной надгробной плиты". В месте эпицентра ядерного взрыва и рядом с ним на площади 18 гектаров расположился Парк Мира, в центре которого установлена огромная фигура сидящего полуобнаженного мужчины. Правая рука его поднята вверх, как бы указывая на падающую бомбу, а левая протянута горизонтально и символизирует мир и прощение. В Парке Мира расположен Музей документов атомной бомбардировки Нагасаки, один из экспонатов которого - часы со стрелками, застывшими на 11.02 – времени, когда город был подвергнут атомной бомбардировке.
https://ria.ru/20250809/nagasaki-2034280818.html
https://ria.ru/20250809/nagasaki-2034281034.html
https://ria.ru/20250809/nagasaki-2034269625.html
нагасаки (город)
хиросима (префектура)
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575319923_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_39544dea4eeb04b18fc202fb4dfa9508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нагасаки (город), хиросима (префектура), япония, идзуми накамицу, сигэру исиба, антониу гутерреш, оон
В мире, Нагасаки (город), Хиросима (префектура), Япония, Идзуми Накамицу, Сигэру Исиба, Антониу Гутерреш, ООН
Премьер Японии и генсек ООН не упомянули, кто сбросил бомбу на Нагасаки

Исиба и Гутерреш не упомянули, что атомную бомбу на Нагасаки сбросили США

© AP PhotoНагасаки после американской атомной бомбардировки
Нагасаки после американской атомной бомбардировки - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© AP Photo
Нагасаки после американской атомной бомбардировки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 9 авг – РИА Новости. Премьер Японии Сигэру Исиба в своей речи и генсек ООН Антониу Гутерреш в послании, зачитанном на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки на японском языке заместителем генсека ООН, высоким представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, не упомянули, что атомную бомбу на город 9 августа 1945 года сбросили именно США, трансляция идет в прямом эфире на основных телеканалах и в сети интернет.
«
"В этот день 80 лет назад этот город из-за одной атомной бомбы вмиг превратился в выжженную землю без единого дерева, без единой травинки. Плутониевая бомба, которая превзошла бомбу, сброшенную на Хиросиму, в один миг были отняты жизни и будущее у 70 тысяч человек, большинство из них были обычными жителями. Те же, кто выжил в огне войны, длительное время страдали от ущерба, нанесенного здоровью", - сказал Исиба.
Посол России в Японии Николай Ноздрев на возложении венков на траурных мероприятиях по случаю 80-й годовщины атомной бомбардировки Нагасаки - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Россия приняла участие в церемонии памяти жертв бомбардировки в Нагасаки
Вчера, 06:02
В зачитанном заместителем генсека ООН, высоким представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу послании от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша также не было упоминания о том, какая страна сбросила бомбу.
«
"Со дня, когда Нагасаки понес разрушительный ущерб от одной атомной бомбы, сегодня исполняется 80 лет. Наши сердца рядом с теми, кто потерял близких и любимых среди нескольких десятков тысяч погибших, и с их глубочайшей скорбью. Мы выражаем благодарность хибакуся – пострадавшим от атомной бомбардировки – за их смелость и свидетельства", - сказала Накамицу.
Традиционно в начале церемонии к мемориалу поднесли воду в память о том, что умирающие от ожогов атомного взрыва просили пить. После этого мэр города, премьер, члены кабинета министров, главы партий подносят к мемориалу венки.
В 11.02 (5.02 мск) субботы на церемонии была объявлена минута молчания. Именно в это время в 1945 году на город была сброшена атомная бомба.
Японский город Нагасаки - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Мэр Нагасаки не назвал страну, сбросившую бомбу на город
Вчера, 06:06
В этом году в церемонии принимает участие посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев. С 2022 года Хиросима и Нагасаки не присылали приглашения для участия в церемонии послам России и Белоруссии в связи с конфликтом на Украине. В 2024 году мэрия Нагасаки не стала направлять приглашение послу Израиля из-за бомбардировок Газы, в ответ на это послы США, Великобритании, Франции, Канады, Италии и Австралии в знак протеста отказались от участия в церемонии. В этом году власти города направили российскому послу приглашение, которое вручила делегация от города.
В этом году, как ожидается, на церемонии будут представители 95 стран, в прошлом году их насчитывалось 100.
Девятого августа 1945 года в 11.02 (5.02 мск) на Нагасаки американскими ВВС была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк") мощностью 20 килотонн и массой четыре с половиной тонны. Бомба взорвалась на высоте 503 метров над городом. Все, кто находились в радиусе километра от эпицентра, погибли. Только в первый год после взрыва погибли более 70 тысяч человек. Более 50% пострадавших получили ожоги, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись воздействию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. Последствия второй бомбардировки были не менее ужасающими, чем первой — в Хиросиме. В одном из японских докладов ситуация, наблюдавшаяся на территории Нагасаки, была охарактеризована следующим образом: "Город напоминает кладбище, на котором не уцелело ни одной надгробной плиты".
В месте эпицентра ядерного взрыва и рядом с ним на площади 18 гектаров расположился Парк Мира, в центре которого установлена огромная фигура сидящего полуобнаженного мужчины. Правая рука его поднята вверх, как бы указывая на падающую бомбу, а левая протянута горизонтально и символизирует мир и прощение.
В Парке Мира расположен Музей документов атомной бомбардировки Нагасаки, один из экспонатов которого - часы со стрелками, застывшими на 11.02 – времени, когда город был подвергнут атомной бомбардировке.
Хиросима после американской атомной бомбардировки - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Атомная бомбардировка Нагасаки 9 августа 1945 года
Вчера, 02:00
 
В миреНагасаки (город)Хиросима (префектура)ЯпонияИдзуми НакамицуСигэру ИсибаАнтониу ГутеррешООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала