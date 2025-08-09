https://ria.ru/20250809/intsident-2034305636.html
На площадке Башкирской содовой компании проводят аварийные работы
На площадке Башкирской содовой компании проводят аварийные работы - РИА Новости, 09.08.2025
На площадке Башкирской содовой компании проводят аварийные работы
Аварийно-восстановительные работы проводятся на площадке Башкирской содовой компании, где произошел технологический инцидент, организован контроль качества... РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы проводятся на площадке Башкирской содовой компании, где произошел технологический инцидент, организован контроль качества окружающей среды, сообщает председатель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов. "На производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" произошел технологический инцидент, в результате которого предварительно пострадали 15 человек. Погибших нет. На месте происшествия находятся оперативные службы, создан штаб. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Организован контроль качества окружающей среды", - написал Первов в своем Telegram-канале.
