Кардиолог рассказал об опасности инфаркта у молодых

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Инфаркт с летальным исходом случается у молодых людей чаще, чем у пожилых, также в особой зоне риска находятся люди в возрасте от 40 до 50 лет, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев. "У молодых людей инфаркт миокарда фатального течения - то есть с исходом в смерть - бывает гораздо чаще, чем у людей старшей возрастной группы", - сказал он. Вахляев добавил, что среди молодежи особым фактором риска, приводящим к инфаркту, является злоупотребление различными запрещенными веществами. "Речь идет о вариантах синтетических и естественных наркотиков. Они могут вызвать спазм сосудов сердца - и тогда у таких пациентов даже в молодом возрасте может случиться инфаркт миокарда без всякого атеросклероза, гипертонических болезней, ожирения", - сказал врач. Говоря о других группах населения, кардиолог отметил, что инфарктам подвержены люди старше 40, но моложе 50 лет. "Инфаркты миокарда они чаще всего переносят сильно хуже, чем люди старше даже 70 лет. Это происходит по причине того, что с возрастом у человека меняется система кровообращения сердца, скажем так, она обрастает дополнительными резервами", - уточнил он. Также, по словам Вахляева, в зоне риска находятся люди с ожирением, сахарным диабетом и имеющие вредные привычки - табакокурение и злоупотребление алкоголем. "Это вещи, которые провоцируют любые сердечно-сосудистые катастрофы, в том числе инфаркт миокарда", - предупредил он.

