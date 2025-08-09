Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе США выступили с призывом после заявления Трампа о Путине
Специальная военная операция на Украине
 
08:19 09.08.2025 (обновлено: 09:07 09.08.2025)
В конгрессе США выступили с призывом после заявления Трампа о Путине
В конгрессе США выступили с призывом после заявления Трампа о Путине
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
владимир путин
аляска
россия
конгресс сша
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин позитивно отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о встрече с главой России Владимиром Путиным на Аляске, призвав к окончанию конфликта. Об этом она написала в соцсети Х."Это невероятно!! Прекратите войну!!!!! Мир - единственный выход!!!!!" — говорится в публикации. В среду российский лидер принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя главы государств обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.Президент США в ночь на субботу объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
сша
аляска
россия
в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, аляска, россия, конгресс сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Аляска, Россия, Конгресс США, Встреча Путина и Трампа — 2025
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин позитивно отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о встрече с главой России Владимиром Путиным на Аляске, призвав к окончанию конфликта. Об этом она написала в соцсети Х.

"Это невероятно!! Прекратите войну!!!!! Мир - единственный выход!!!!!" — говорится в публикации.
В среду российский лидер принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя главы государств обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
Президент США в ночь на субботу объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
Специальная военная операция на Украине
 
 
