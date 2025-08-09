https://ria.ru/20250809/grin-2034288228.html
В конгрессе США выступили с призывом после заявления Трампа о Путине
В конгрессе США выступили с призывом после заявления Трампа о Путине
В конгрессе США выступили с призывом после заявления Трампа о Путине
Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин позитивно отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о встрече с главой России Владимиром... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09
2025-08-09T08:19:00+03:00
2025-08-09T09:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
владимир путин
аляска
россия
конгресс сша
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин позитивно отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о встрече с главой России Владимиром Путиным на Аляске, призвав к окончанию конфликта. Об этом она написала в соцсети Х."Это невероятно!! Прекратите войну!!!!! Мир - единственный выход!!!!!" — говорится в публикации. В среду российский лидер принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя главы государств обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.Президент США в ночь на субботу объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
сша
аляска
россия
2025
Новости
ru-RU
в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, аляска, россия, конгресс сша, встреча путина и трампа — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Аляска, Россия, Конгресс США, Встреча Путина и Трампа — 2025
В конгрессе США выступили с призывом после заявления Трампа о Путине
Конгрессвумен Грин назвала заявление Трампа о встрече с Путиным невероятным