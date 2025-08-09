В конгрессе США выступили с призывом после заявления Трампа о Путине

https://ria.ru/20250809/grin-2034288228.html

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин позитивно отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о встрече с главой России Владимиром Путиным на Аляске, призвав к окончанию конфликта. Об этом она написала в соцсети Х."Это невероятно!! Прекратите войну!!!!! Мир - единственный выход!!!!!" — говорится в публикации. В среду российский лидер принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя главы государств обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.Президент США в ночь на субботу объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.

