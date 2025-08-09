В Госдуме предложили снизить уровень шума в жилых помещениях

https://ria.ru/20250809/gosduma-2034270384.html

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением снизить допустимый уровень шума в жилых помещениях - в среднем не выше 50 децибел днем и 40 ночью, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предлагается внести изменения в статью 23 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", изложив пункт 3 в следующей редакции: "3. Жилые помещения по уровню шума должны соответствовать санитарным правилам, устанавливающим в том числе, что в жилых помещениях и на территориях, прилегающих к жилым домам, включая территории микрорайонов и кварталов жилой застройки, эквивалентный уровень звука в ночное время (с 23 часов до 7 часов) не должен превышать 40 децибел, а максимальный уровень звука не должен превышать 55 децибел. В дневное время (с 7 часов до 23 часов) эквивалентный уровень звука не должен превышать 50 децибел, а максимальный уровень звука не должен превышать 65 децибел, при этом указанные предельные уровни шума являются обязательными для соблюдения на всей территории Российской Федерации и подлежат установлению в санитарных правилах", - говорится в письме. Авторы инициативы считают, что действующие нормы по ограничению шума не имеют статус закона, применяются на региональном уровне и, главное, были приняты много лет назад. По их словам, современные научные исследования, свидетельствуют о серьезном негативном влиянии хронического шумового воздействия, даже на уровнях, ранее считавшихся приемлемыми, на здоровье человека, снижение когнитивных функций, особенно у детей, повышение уровня стресса и общее ухудшение качества жизни. В беседе с РИА Новости Миронов заявил, что регулярно получает письма от возмущенных россиян. "Одного замучал сосед-меломан, который врубает днем и ночью музыку на полную, другого - сосед-строитель, который круглосуточно что-то сверлит и долбит. Третьим мешают гонщики и мотоциклисты, которые "рычат" во дворах. Пошумели и хватит - давайте на полтона тише!" - сообщил политик. Он отметил, что в погоне за развитием комфортной городской инфраструктуры люди часто забывают о том, что комфорт заключается не только в квадратных метрах и транспортной доступности, но и в тишине, в которой периодически нуждается каждый из нас. Также Лантратова, комментируя инициативу, сообщила РИА Новости, что в случае принятия данной нормы будут сделаны исключения для аварийных ситуаций, массовых мероприятий или религиозных праздников, но они должны быть чётко регламентированы. "Надеемся, что правительство поддержит нашу инициативу. Тишина в доме должна быть не просьбой, а конституционным правом граждан", - подчеркнула глава думского комитета.

