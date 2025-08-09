Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект о дополнительных отпусках за сдачу нормативов ГТО - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:42 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/gosduma-2034267136.html
В Госдуму внесут проект о дополнительных отпусках за сдачу нормативов ГТО
В Госдуму внесут проект о дополнительных отпусках за сдачу нормативов ГТО - РИА Новости, 09.08.2025
В Госдуму внесут проект о дополнительных отпусках за сдачу нормативов ГТО
Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T01:42:00+03:00
2025-08-09T01:42:00+03:00
общество
госдума рф
гто
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153057/85/1530578530_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_330d805b8eb79dcf210a029dbd2c1620.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается предоставлять россиянам дополнительные оплачиваемые дни отпуска за сдачу нормативов ГТО, а также освобождать от работы сотрудников в день их сдачи, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предусматривается освобождение работников от работы в день сдачи нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)", соответствующих его возрастной группе, но не более одного раза в рабочий год. Вместе с тем, для работников, успешно сдавших такие нормативы предусматривается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 1 календарного дня", - говорится в пояснительной записке. Как подчеркивают авторы инициативы, для получения дополнительного отпуска необходимо будет подтвердить знак отличия в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте. В тексте пояснительной записки отмечается, что законопроектом также предлагается обязать работодателей предоставлять условия для занятия спортом, например, организовывать перерывы в течение рабочего дня для выполнения производственной гимнастики. Условия для занятия спортом на работе предлагается прописать в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре. Как рассказал в беседе с РИА Новости Слуцкий, ощутимый рост участников программы ГТО может снизить нагрузку на всю систему здравоохранения в будущем. По его мнению, здоровых людей станет больше, а пациентов больниц и поликлиник - меньше. Он добавил, что это вполне достижимая цель, однако следует соответственно "мотивировать" россиян на занятия физкультурой и спортом, создавать определенные условия. "Благодаря этой и множеству подобных инициатив ЛДПР мы сформируем культуру повседневной заботы о здоровье, которая станет приоритетом госполитики по сохранению здоровья русского народа. Подобная практика давно доказала свою эффективность - она способствует улучшению самочувствия сотрудников, снижению уровня стресса и повышению работоспособности", - заключил он. Правительство России в своем официальном отзыве отметило, что законопроект нуждается в существенной доработке, этот документ имеется в распоряжении РИА Новости.
https://ria.ru/20240921/vychet-1973945278.html
https://rsport.ria.ru/20240924/gto-1974345117.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153057/85/1530578530_68:0:1401:1000_1920x0_80_0_0_9327948643dd74b5ca88fd25903026db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, гто, лдпр
Общество, Госдума РФ, ГТО, ЛДПР
В Госдуму внесут проект о дополнительных отпусках за сдачу нормативов ГТО

ЛДПР предложила проект о дополнительных отпусках за сдачу нормативов ГТО

© РИА Новости / Юрий Лашов | Перейти в медиабанкШкольники во время сдачи нормативов ГТО по физической подготовке
Школьники во время сдачи нормативов ГТО по физической подготовке - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Юрий Лашов
Перейти в медиабанк
Школьники во время сдачи нормативов ГТО по физической подготовке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается предоставлять россиянам дополнительные оплачиваемые дни отпуска за сдачу нормативов ГТО, а также освобождать от работы сотрудников в день их сдачи, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предусматривается освобождение работников от работы в день сдачи нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)", соответствующих его возрастной группе, но не более одного раза в рабочий год. Вместе с тем, для работников, успешно сдавших такие нормативы предусматривается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 1 календарного дня", - говорится в пояснительной записке.
На Моховой улице во время дождя. На дальнем плане: здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
В Госдуме рассказали о новом способе получить налоговый вычет
21 сентября 2024, 02:48
Как подчеркивают авторы инициативы, для получения дополнительного отпуска необходимо будет подтвердить знак отличия в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте.
В тексте пояснительной записки отмечается, что законопроектом также предлагается обязать работодателей предоставлять условия для занятия спортом, например, организовывать перерывы в течение рабочего дня для выполнения производственной гимнастики. Условия для занятия спортом на работе предлагается прописать в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре.
Как рассказал в беседе с РИА Новости Слуцкий, ощутимый рост участников программы ГТО может снизить нагрузку на всю систему здравоохранения в будущем. По его мнению, здоровых людей станет больше, а пациентов больниц и поликлиник - меньше. Он добавил, что это вполне достижимая цель, однако следует соответственно "мотивировать" россиян на занятия физкультурой и спортом, создавать определенные условия.
"Благодаря этой и множеству подобных инициатив ЛДПР мы сформируем культуру повседневной заботы о здоровье, которая станет приоритетом госполитики по сохранению здоровья русского народа. Подобная практика давно доказала свою эффективность - она способствует улучшению самочувствия сотрудников, снижению уровня стресса и повышению работоспособности", - заключил он.
Правительство России в своем официальном отзыве отметило, что законопроект нуждается в существенной доработке, этот документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
В ГД предложили повторно сдавать ГТО для подтверждения права на вычет
24 сентября 2024, 04:24
 
ОбществоГосдума РФГТОЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала