В Госдуму внесут проект о дополнительных отпусках за сдачу нормативов ГТО

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается предоставлять россиянам дополнительные оплачиваемые дни отпуска за сдачу нормативов ГТО, а также освобождать от работы сотрудников в день их сдачи, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предусматривается освобождение работников от работы в день сдачи нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)", соответствующих его возрастной группе, но не более одного раза в рабочий год. Вместе с тем, для работников, успешно сдавших такие нормативы предусматривается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 1 календарного дня", - говорится в пояснительной записке.
Как подчеркивают авторы инициативы, для получения дополнительного отпуска необходимо будет подтвердить знак отличия в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте.
В тексте пояснительной записки отмечается, что законопроектом также предлагается обязать работодателей предоставлять условия для занятия спортом, например, организовывать перерывы в течение рабочего дня для выполнения производственной гимнастики. Условия для занятия спортом на работе предлагается прописать в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре.
Как рассказал в беседе с РИА Новости Слуцкий, ощутимый рост участников программы ГТО может снизить нагрузку на всю систему здравоохранения в будущем. По его мнению, здоровых людей станет больше, а пациентов больниц и поликлиник - меньше. Он добавил, что это вполне достижимая цель, однако следует соответственно "мотивировать" россиян на занятия физкультурой и спортом, создавать определенные условия.
"Благодаря этой и множеству подобных инициатив ЛДПР мы сформируем культуру повседневной заботы о здоровье, которая станет приоритетом госполитики по сохранению здоровья русского народа. Подобная практика давно доказала свою эффективность - она способствует улучшению самочувствия сотрудников, снижению уровня стресса и повышению работоспособности", - заключил он.
Правительство России в своем официальном отзыве отметило, что законопроект нуждается в существенной доработке, этот документ имеется в распоряжении РИА Новости.