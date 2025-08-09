Рейтинг@Mail.ru
Мирный житель пострадал при атаке украинского БПЛА на Горловку - РИА Новости, 09.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 09.08.2025
Мирный житель пострадал при атаке украинского БПЛА на Горловку
Мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника по Горловке в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.08.2025
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника по Горловке в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в посёлке станции Никитовка ранен мирный житель Горловки", - написал мэр в своем Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 10.00 по мск сбросили взрывоопасный предмет с дрона. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Мирный житель пострадал при атаке украинского БПЛА на Горловку

Мэр Приходько: при атаке украинского дрона на Горловку ранен мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника по Горловке в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в посёлке станции Никитовка ранен мирный житель Горловки", - написал мэр в своем Telegram-канале.
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 10.00 по мск сбросили взрывоопасный предмет с дрона.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Заголовок открываемого материала