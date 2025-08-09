https://ria.ru/20250809/gorlovka-2034314755.html
Мирный житель пострадал при атаке украинского БПЛА на Горловку
Мирный житель пострадал при атаке украинского БПЛА на Горловку
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника по Горловке в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в посёлке станции Никитовка ранен мирный житель Горловки", - написал мэр в своем Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 10.00 по мск сбросили взрывоопасный предмет с дрона. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
