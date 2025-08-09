https://ria.ru/20250809/germaniya-2034369907.html

Зоопарк Лейпцига усыпил трех детенышей амурского тигра

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Зоопарк немецкого города Лейпциг принял решение усыпить трех детенышей занесенного в международную Красную книгу амурского тигра из-за того, что их не приняла мать, сообщила в субботу пресс-служба зоопарка. В среду амурская тигрица Юшка впервые стала матерью, родив трех котят. В первые часы она образцово заботилась о потомстве, однако потеряла интерес к тигрятам после того, как они потянулись за молоком, говорится в сообщении на сайте зоопарка. "С точки зрения нас, людей, то, что она отказалась от выкармливания без видимой причины, эмоционально печально, но в животном мире это часть поведенческого репертуара неопытных матерей… Мы дали Юшке время набраться как можно больше опыта, но сегодня пришлось усыпить потомство", - приводятся в пресс-релизе слова директора зоопарка Йорга Юнхольда. До этого на протяжении почти двух дней тигрица не обращала внимания на выводок, из-за чего тигрята сильно ослабли. "В этот момент, когда детеныши больше не проявляют активности, и, следовательно, у матери больше не возникает стимулов к кормлению или образованию молока, мы должны взять на себя тяжелую ответственность и избавить детенышей от страданий из-за голодания", - объяснил решение зоопарка ветеринар Андреас Бернхард. Руководство зоопарка выразило надежду на то, что полученный опыт поможет Юшке в следующий раз лучше выполнять материнские обязанности, отмечается в релизе. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. Это единственный подвид тигра, способный жить в снегу и при сильных отрицательных температурах. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей. Согласно данным Минприроды РФ, это около 95% мировой популяции амурских тигров. В конце июля зоопарк немецкого Нюрнберга принял решение об убийстве 12 павианов из-за нехватки места. Животных сначала усыпили с помощью наркоза, а затем застрелили и скормили их трупы львам. Произошедшее вызвало резкое возмущение среди зоозащитников и частных лиц: члены движения Animal Rebellion ворвались в зоопарк, но опоздали. В прокуратуру Нюрнберга поступило более 100 заявлений против зоопарка. СМИ сообщали о том, что директору и сотрудникам зоопарка начали поступать угрозы расправой.

