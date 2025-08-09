Рейтинг@Mail.ru
Кандидат в мэры Людвигсхафена от АдГ оспорит в суде недопуск к выборам - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:47 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/germaniya-2034263199.html
Кандидат в мэры Людвигсхафена от АдГ оспорит в суде недопуск к выборам
Кандидат в мэры Людвигсхафена от АдГ оспорит в суде недопуск к выборам - РИА Новости, 09.08.2025
Кандидат в мэры Людвигсхафена от АдГ оспорит в суде недопуск к выборам
Кандидат в мэры немецкого города Людвигсхафен от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йоахим Пауль оспорит в суде свой недопуск к выборам главы... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T00:47:00+03:00
2025-08-09T00:47:00+03:00
в мире
германия
рейнланд-пфальц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/47780/26/477802630_0:240:2703:1760_1920x0_80_0_0_4e1f5c584f9812838919ee017f74c659.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Кандидат в мэры немецкого города Людвигсхафен от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йоахим Пауль оспорит в суде свой недопуск к выборам главы города, сообщает издание Spiegel со ссылкой на отделение партии в регионе Германии Рейнланд-Пфальц. В среду портал Ludwigshafen24 сообщил, что избирком не допустил Пауля к выборам якобы из-за сомнений в его приверженности демократии. "Политик от АдГ Йоахим Пауль предпринимает юридические шаги против своего недопуска к выборам мэра Людвигсхафена… В административный суд (города – ред.) Нойштадт-ан-дер-Вайнштрассе было подано ходатайство… Цель в том, чтобы Пауля все-таки допустили в качестве кандидата до выборов 21 сентября", - говорится в материале. В четверг издание Nuis сообщило, что одной из причин, по которой политика не допустили до выборов, стали его высказывания о консервативности знаменитого романа английского писателя Джона Р. Толкина "Властелин колец". Также в докладе приведен, например, комментарий Пауля о фильме "Хаген. В долине Нибелунгов", в котором политик хвалит вернувшийся интерес киноиндустрии к германскому эпосу. Земельное отделение партии АдГ ранее обвинило власти в нарушении принципа равного обращения с партиями и "нападении" на демократию. Выборы нового бургомистра Людвигсхафена состоятся 21 сентября. Действующая мэр города Ютта Штайнрук, ранее представлявшая СДПГ, не выдвинула свою кандидатуру, покинув ранее ряды социал-демократов. На текущий момент в выборах участвуют шесть кандидатов.
https://ria.ru/20250806/berlin-2033789837.html
https://ria.ru/20250801/germaniya-2032916507.html
германия
рейнланд-пфальц
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/47780/26/477802630_18:0:2685:2000_1920x0_80_0_0_a1db8526f09ecfe29044801500ac9521.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, рейнланд-пфальц
В мире, Германия, Рейнланд-Пфальц
Кандидат в мэры Людвигсхафена от АдГ оспорит в суде недопуск к выборам

Кандидат в мэры Людвигсхафена Йоахим Пауль оспорит в суде недопуск к выборам

© РИА Новости / Андрей Бабушкин | Перейти в медиабанкБерлин
Берлин - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Андрей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Берлин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Кандидат в мэры немецкого города Людвигсхафен от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йоахим Пауль оспорит в суде свой недопуск к выборам главы города, сообщает издание Spiegel со ссылкой на отделение партии в регионе Германии Рейнланд-Пфальц.
В среду портал Ludwigshafen24 сообщил, что избирком не допустил Пауля к выборам якобы из-за сомнений в его приверженности демократии.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Берлине хотят провести акцию протеста против политики Германии по Украине
6 августа, 18:30
"Политик от АдГ Йоахим Пауль предпринимает юридические шаги против своего недопуска к выборам мэра Людвигсхафена… В административный суд (города – ред.) Нойштадт-ан-дер-Вайнштрассе было подано ходатайство… Цель в том, чтобы Пауля все-таки допустили в качестве кандидата до выборов 21 сентября", - говорится в материале.
В четверг издание Nuis сообщило, что одной из причин, по которой политика не допустили до выборов, стали его высказывания о консервативности знаменитого романа английского писателя Джона Р. Толкина "Властелин колец". Также в докладе приведен, например, комментарий Пауля о фильме "Хаген. В долине Нибелунгов", в котором политик хвалит вернувшийся интерес киноиндустрии к германскому эпосу.
Земельное отделение партии АдГ ранее обвинило власти в нарушении принципа равного обращения с партиями и "нападении" на демократию.
Выборы нового бургомистра Людвигсхафена состоятся 21 сентября. Действующая мэр города Ютта Штайнрук, ранее представлявшая СДПГ, не выдвинула свою кандидатуру, покинув ранее ряды социал-демократов. На текущий момент в выборах участвуют шесть кандидатов.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
В Бранденбурге отделение АдГ вновь объявили правоэкстремистским
1 августа, 20:56
 
В миреГерманияРейнланд-Пфальц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала