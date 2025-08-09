https://ria.ru/20250809/germaniya-2034263199.html
Кандидат в мэры Людвигсхафена от АдГ оспорит в суде недопуск к выборам
2025-08-09T00:47:00+03:00
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Кандидат в мэры немецкого города Людвигсхафен от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йоахим Пауль оспорит в суде свой недопуск к выборам главы города, сообщает издание Spiegel со ссылкой на отделение партии в регионе Германии Рейнланд-Пфальц. В среду портал Ludwigshafen24 сообщил, что избирком не допустил Пауля к выборам якобы из-за сомнений в его приверженности демократии. "Политик от АдГ Йоахим Пауль предпринимает юридические шаги против своего недопуска к выборам мэра Людвигсхафена… В административный суд (города – ред.) Нойштадт-ан-дер-Вайнштрассе было подано ходатайство… Цель в том, чтобы Пауля все-таки допустили в качестве кандидата до выборов 21 сентября", - говорится в материале. В четверг издание Nuis сообщило, что одной из причин, по которой политика не допустили до выборов, стали его высказывания о консервативности знаменитого романа английского писателя Джона Р. Толкина "Властелин колец". Также в докладе приведен, например, комментарий Пауля о фильме "Хаген. В долине Нибелунгов", в котором политик хвалит вернувшийся интерес киноиндустрии к германскому эпосу. Земельное отделение партии АдГ ранее обвинило власти в нарушении принципа равного обращения с партиями и "нападении" на демократию. Выборы нового бургомистра Людвигсхафена состоятся 21 сентября. Действующая мэр города Ютта Штайнрук, ранее представлявшая СДПГ, не выдвинула свою кандидатуру, покинув ранее ряды социал-демократов. На текущий момент в выборах участвуют шесть кандидатов.
