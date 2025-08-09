https://ria.ru/20250809/gaza-2034270216.html

Главы МИД пяти стран осудили операцию Израиля в Газе

Главы МИД пяти стран осудили операцию Израиля в Газе - РИА Новости, 09.08.2025

Главы МИД пяти стран осудили операцию Израиля в Газе

Министры иностранных дел Австралии, Германии, Италии, Новой Зеландии и Великобритании выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили решение... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T02:06:00+03:00

2025-08-09T02:06:00+03:00

2025-08-09T02:07:00+03:00

в мире

израиль

австралия

германия

биньямин нетаньяху

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dd2af2db2c85a211643ab0dbfdb1875.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Министры иностранных дел Австралии, Германии, Италии, Новой Зеландии и Великобритании выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили решение Израиля провести новую крупномасштабную операцию в секторе Газа, следует из заявления, опубликованного на сайте британского правительства. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности". "Министры иностранных дел Австралии, Германии, Италии, Новой Зеландии и Великобритании решительно осуждают решение Кабинета безопасности Израиля о начале новой крупномасштабной военной операции в секторе Газа... Мы настоятельно призываем стороны и международное сообщество приложить все усилия для того, чтобы положить конец этому ужасному конфликту", - говорится в заявлении министров.

https://ria.ru/20250808/konflikt-1915630213.html

израиль

австралия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, австралия, германия, биньямин нетаньяху