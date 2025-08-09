Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД пяти стран осудили операцию Израиля в Газе
02:06 09.08.2025
Главы МИД пяти стран осудили операцию Израиля в Газе
Главы МИД пяти стран осудили операцию Израиля в Газе - РИА Новости, 09.08.2025
Главы МИД пяти стран осудили операцию Израиля в Газе
Министры иностранных дел Австралии, Германии, Италии, Новой Зеландии и Великобритании выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили решение... РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Министры иностранных дел Австралии, Германии, Италии, Новой Зеландии и Великобритании выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили решение Израиля провести новую крупномасштабную операцию в секторе Газа, следует из заявления, опубликованного на сайте британского правительства. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности". "Министры иностранных дел Австралии, Германии, Италии, Новой Зеландии и Великобритании решительно осуждают решение Кабинета безопасности Израиля о начале новой крупномасштабной военной операции в секторе Газа... Мы настоятельно призываем стороны и международное сообщество приложить все усилия для того, чтобы положить конец этому ужасному конфликту", - говорится в заявлении министров.
Главы МИД пяти стран осудили операцию Израиля в Газе

В Британии, Австралии, Германии, Италии и Новой Зеландии осудили операцию в Газе

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Министры иностранных дел Австралии, Германии, Италии, Новой Зеландии и Великобритании выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили решение Израиля провести новую крупномасштабную операцию в секторе Газа, следует из заявления, опубликованного на сайте британского правительства.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".
"Министры иностранных дел Австралии, Германии, Италии, Новой Зеландии и Великобритании решительно осуждают решение Кабинета безопасности Израиля о начале новой крупномасштабной военной операции в секторе Газа... Мы настоятельно призываем стороны и международное сообщество приложить все усилия для того, чтобы положить конец этому ужасному конфликту", - говорится в заявлении министров.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
