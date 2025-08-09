Рейтинг@Mail.ru
14:13 09.08.2025 (обновлено: 14:22 09.08.2025)
На Балтфлоте модернизировали систему обнаружения диверсионных средств
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Систему обнаружения диверсионных средств противника модернизировали на Балтийском флоте для совершенствования охраны и обороны, сообщили в Минобороны РФ. Объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области проинспектировал министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин доложил главе российского военного ведомства, что в целях совершенствования организации охраны и обороны объектов проведена модернизация системы обнаружения диверсионных средств противника", - говорится в сообщении.
Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Калининградской области. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Систему обнаружения диверсионных средств противника модернизировали на Балтийском флоте для совершенствования охраны и обороны, сообщили в Минобороны РФ.
Объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области проинспектировал министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин доложил главе российского военного ведомства, что в целях совершенствования организации охраны и обороны объектов проведена модернизация системы обнаружения диверсионных средств противника", - говорится в сообщении.
БезопасностьРоссияКалининградская областьАндрей Белоусов
 
 
