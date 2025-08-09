https://ria.ru/20250809/flot-2034327082.html
На Балтфлоте модернизировали систему обнаружения диверсионных средств
2025-08-09T14:13:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/57/1551845712_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_bbe19f9aa3bc50c9338280de247f3d76.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Систему обнаружения диверсионных средств противника модернизировали на Балтийском флоте для совершенствования охраны и обороны, сообщили в Минобороны РФ. Объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области проинспектировал министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин доложил главе российского военного ведомства, что в целях совершенствования организации охраны и обороны объектов проведена модернизация системы обнаружения диверсионных средств противника", - говорится в сообщении.
