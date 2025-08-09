https://ria.ru/20250809/flot-2034327082.html

На Балтфлоте модернизировали систему обнаружения диверсионных средств

На Балтфлоте модернизировали систему обнаружения диверсионных средств - РИА Новости, 09.08.2025

На Балтфлоте модернизировали систему обнаружения диверсионных средств

Систему обнаружения диверсионных средств противника модернизировали на Балтийском флоте для совершенствования охраны и обороны, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Систему обнаружения диверсионных средств противника модернизировали на Балтийском флоте для совершенствования охраны и обороны, сообщили в Минобороны РФ. Объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области проинспектировал министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин доложил главе российского военного ведомства, что в целях совершенствования организации охраны и обороны объектов проведена модернизация системы обнаружения диверсионных средств противника", - говорится в сообщении.

