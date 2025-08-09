https://ria.ru/20250809/flot-2034326498.html

Белоусов проинспектировал объекты Балтийского флота

Белоусов проинспектировал объекты Балтийского флота - РИА Новости, 09.08.2025

Белоусов проинспектировал объекты Балтийского флота

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области, сообщило МО РФ. РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области, сообщило МО РФ. "В ходе рабочей поездки Андрей Белоусов заслушал доклады командования флота о задачах, решаемых объединением, а также проводимых мероприятиях по обеспечению военной безопасности в регионе", - говорится в сообщении. Министр обороны в акватории Военной гавани и Калининградского морского канала ознакомился с действиями войск в ходе тренировки по отработке экипажами кораблей и катеров, расчетами противовоздушной обороны и маневренными огневыми группами действий по защите пункта базирования. Командир Балтийской военно-морской базы контр-адмирал Алексей Жовтоножко доложил главе российского военного ведомства о мерах по поддержанию боевой готовности соединений и обеспечению безопасности Главной военно-морской базы Балтийского флота Балтийск с морского направления. Также Белоусов проверил подразделения войск противовоздушной обороны в регионе, заслушал доклады командования об организации боевого дежурства и составе дежурных сил, а также мерах по эффективному противодействию возможным угрозам. В завершение работы глава российского военного ведомства провел совещание с командованием Балтийского флота и дал ряд поручений, отмечает МО РФ.

