В Тульской области завершился фестиваль "Больше, чем путешествие"

В Тульской области завершился фестиваль "Больше, чем путешествие"

2025-08-09

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Всероссийский семейный туристический фестиваль "Больше, чем путешествие", проходивший в Тульской области, завершился, сообщили в пресс-службе программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие". Мероприятие стартовало в четверг и проходило на территории арт-кемпа "Дикая мята" в посёлке Бунырево. Организаторами события стали программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" и "Движение первых" в сотрудничестве с правительством региона. "В эти дни на фестивале "Больше, чем путешествие" – в походах и разговорах у костра, в лекториях и на мастер-классах - приняли участие порядка 2,5 тысяч человек, это более 600 семей… Путешествия с родными сближают, а совместное преодоление препятствий – закаляет характер и учит действовать слаженно, приходить на помощь близким в нужный момент… Все это становится основой для будущего нашей страны, ведь в ее фундаменте лежит именно семья – крепкая, любящая и понимающая, знающая и уважающая свою Родину", - приводятся в сообщении слова руководителя программы "Больше, чем путешествие" Олеси Тетериной. В свою очередь председатель правления "Движения первых" Артур Орлов поблагодарил участников за популяризацию семейного туризма. "В течение нескольких дней 100 семей с детьми стали участниками мероприятия проекта "Походы первых — Больше, чем путешествие", участниками интересных и полезных туристических активностей, встреч с опытными путешественниками. Всероссийский семейный туристский фестиваль стал настоящим праздником, объединившим в том числе участников семейного сообщества "Движения первых" "Родные — Любимые", - приводятся в сообщении слова Орлова. Глава Тульской области Дмитрий Миляев пожелал участникам продолжать заниматься туризмом и укреплять семейные ценности. "Для тех, кто живет походами, это будет еще одна яркая страница в жизни. А те, кто только открывает для себя туризм, вернутся вновь, чтобы изучить уникальные культурные и природные достопримечательности нашего края. На пороге знаменательных дат – 200-летия со дня рождения Льва Николаевича Толстого и 650-летия Куликовской битвы – знакомство со знаковыми для каждого туляка и россиянина местами – Ясной Поляной и Куликовым полем – станет особым поводом для поездки", - приводятся в сообщении слова Миляева.

