19:40 09.08.2025
NYT: Европа обеспокоена переговорами Путина и Трампа по Украине
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Европейские страны обеспокоены, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США встретятся на Аляске 15 августа. Владимир Зеленский в преддверии их встречи заявил, что не пойдет на территориальные уступки. "Европейцы обеспокоены тем, что Трамп и Путин самостоятельно придут к соглашению", - говорится в публикации. По данным источников издания, европейские страны пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивает газета.
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Европейские страны обеспокоены, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США встретятся на Аляске 15 августа. Владимир Зеленский в преддверии их встречи заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
"Европейцы обеспокоены тем, что Трамп и Путин самостоятельно придут к соглашению", - говорится в публикации.
По данным источников издания, европейские страны пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивает газета.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
"Уже обозначены": в Киеве отметили важную деталь в диалоге Путина и Трампа
