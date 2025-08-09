https://ria.ru/20250809/evropa-2034360770.html
NYT: Европа обеспокоена переговорами Путина и Трампа по Украине
NYT: Европа обеспокоена переговорами Путина и Трампа по Украине - РИА Новости, 09.08.2025
NYT: Европа обеспокоена переговорами Путина и Трампа по Украине
Европейские страны обеспокоены, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине,... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T19:40:00+03:00
2025-08-09T19:40:00+03:00
2025-08-09T19:40:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Европейские страны обеспокоены, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США встретятся на Аляске 15 августа. Владимир Зеленский в преддверии их встречи заявил, что не пойдет на территориальные уступки. "Европейцы обеспокоены тем, что Трамп и Путин самостоятельно придут к соглашению", - говорится в публикации. По данным источников издания, европейские страны пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивает газета.
https://ria.ru/20250809/dialog-2034345910.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_135:0:1682:1160_1920x0_80_0_0_ee919090e7004ba7fdc5873b07e2cf98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
NYT: Европа обеспокоена переговорами Путина и Трампа по Украине
NYT: Европа обеспокоена, что Путин и Трамп сами придут к соглашению по Украине