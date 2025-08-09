https://ria.ru/20250809/evropa-2034355376.html
Украина рискует потерять важного союзника в Европе, сообщили СМИ
Украина рискует потерять важного союзника в Европе, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.08.2025
Украина рискует потерять важного союзника в Европе, сообщили СМИ
Украина может потерять Чехию в качестве союзника в Европе, пишет газета Neue Zürcher Zeitung. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T18:31:00+03:00
2025-08-09T18:31:00+03:00
2025-08-09T19:20:00+03:00
в мире
украина
европа
чехия
андрей бабиш
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Украина может потерять Чехию в качестве союзника в Европе, пишет газета Neue Zürcher Zeitung.Согласно опросам, на предстоящих в начале октября выборах в парламент республики может одержать победу бывший премьер-министр, лидер партии ANO ("Акция недовольных граждан"), олигарх Андрей Бабиш. Он критикует помощь киевскому режиму и является сторонником быстрого переговорного процесса с Москвой."В европейских столицах существуют опасения, что возвращение Бабиша к власти может подорвать поддержку Украины в другой стране Центральной Европы и укрепить ось Орбана и словацкого премьер-министра Роберта Фицо", — говорится в материале.Как отмечается в публикации, Бабиш недавно заявил, что в случае его прихода к власти правительство приостановит инициативу по поставкам боеприпасов, а также дальнейшее участие в передаче оружия Киеву. Он также отверг недавно согласованное увеличение оборонных расходов НАТО и уже поставил под сомнение обязательство альянса о взаимной помощи, резюмируется в статье.
украина
европа
чехия
Украина рискует потерять важного союзника в Европе, сообщили СМИ
