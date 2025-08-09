Рейтинг@Mail.ru
Украина рискует потерять важного союзника в Европе, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.08.2025
18:31 09.08.2025 (обновлено: 19:20 09.08.2025)
Украина рискует потерять важного союзника в Европе, сообщили СМИ
Украина может потерять Чехию в качестве союзника в Европе, пишет газета Neue Zürcher Zeitung. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Украина может потерять Чехию в качестве союзника в Европе, пишет газета Neue Zürcher Zeitung.Согласно опросам, на предстоящих в начале октября выборах в парламент республики может одержать победу бывший премьер-министр, лидер партии ANO ("Акция недовольных граждан"), олигарх Андрей Бабиш. Он критикует помощь киевскому режиму и является сторонником быстрого переговорного процесса с Москвой."В европейских столицах существуют опасения, что возвращение Бабиша к власти может подорвать поддержку Украины в другой стране Центральной Европы и укрепить ось Орбана и словацкого премьер-министра Роберта Фицо", — говорится в материале.Как отмечается в публикации, Бабиш недавно заявил, что в случае его прихода к власти правительство приостановит инициативу по поставкам боеприпасов, а также дальнейшее участие в передаче оружия Киеву. Он также отверг недавно согласованное увеличение оборонных расходов НАТО и уже поставил под сомнение обязательство альянса о взаимной помощи, резюмируется в статье.
в мире, украина, европа, чехия, андрей бабиш
В мире, Украина, Европа, Чехия, Андрей Бабиш
© РИА Новости / Стрингер | Флаги Украины и Европейского союза
Флаги Украины и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги Украины и Европейского союза. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Украина может потерять Чехию в качестве союзника в Европе, пишет газета Neue Zürcher Zeitung.
Согласно опросам, на предстоящих в начале октября выборах в парламент республики может одержать победу бывший премьер-министр, лидер партии ANO ("Акция недовольных граждан"), олигарх Андрей Бабиш. Он критикует помощь киевскому режиму и является сторонником быстрого переговорного процесса с Москвой.
"В европейских столицах существуют опасения, что возвращение Бабиша к власти может подорвать поддержку Украины в другой стране Центральной Европы и укрепить ось Орбана и словацкого премьер-министра Роберта Фицо", — говорится в материале.
Как отмечается в публикации, Бабиш недавно заявил, что в случае его прихода к власти правительство приостановит инициативу по поставкам боеприпасов, а также дальнейшее участие в передаче оружия Киеву. Он также отверг недавно согласованное увеличение оборонных расходов НАТО и уже поставил под сомнение обязательство альянса о взаимной помощи, резюмируется в статье.
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Президент Чехии допустил выживание Украины при одном условии
