СМИ узнали о предложении ЕС и Киева по переговорам Путина и Трампа

СМИ узнали о предложении ЕС и Киева по переговорам Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025

СМИ узнали о предложении ЕС и Киева по переговорам Путина и Трампа

2025-08-09T18:56:00+03:00

2025-08-09T18:56:00+03:00

2025-08-09T19:33:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

нато

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Европейские страны и Украина представили свое предложение, которое могло бы, по их мнению, послужить основой для предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, пишет Wall Street Journal со ссылкой на сведения от двух европейских чиновников. "Европейские державы и Украина ответили на план Владимира Путина по прекращению огня в субботу встречным предложением, которое, по их словам, должно послужить основой для предстоящих переговоров Трампа и российского лидера", — указано в публикации. По данным источников издания, предложение выдвинули сегодня в Великобритании. "Европейское предложение включает требование, что прекращение огня должно быть достигнуто, прежде чем будут предприняты какие-либо другие шаги. В нем также говорится, что обмен территориями может быть только на взаимной основе", — пишет издание. План представили вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, спецпосланникам Трампа Киту Келлогу и Стиву Уиткоффу. "Европейский план <...> предусматривает, что любые территориальные уступки со стороны Киева должны быть защищены железными гарантиями безопасности, включая потенциальное членство Украины в НАТО", — уточнила газета.Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.В свою очередь, после объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

