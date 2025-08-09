Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о предложении ЕС и Киева по переговорам Путина и Трампа
18:56 09.08.2025 (обновлено: 19:33 09.08.2025)
СМИ узнали о предложении ЕС и Киева по переговорам Путина и Трампа
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Европейские страны и Украина представили свое предложение, которое могло бы, по их мнению, послужить основой для предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, пишет Wall Street Journal со ссылкой на сведения от двух европейских чиновников. "Европейские державы и Украина ответили на план Владимира Путина по прекращению огня в субботу встречным предложением, которое, по их словам, должно послужить основой для предстоящих переговоров Трампа и российского лидера", — указано в публикации. По данным источников издания, предложение выдвинули сегодня в Великобритании. "Европейское предложение включает требование, что прекращение огня должно быть достигнуто, прежде чем будут предприняты какие-либо другие шаги. В нем также говорится, что обмен территориями может быть только на взаимной основе", — пишет издание. План представили вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, спецпосланникам Трампа Киту Келлогу и Стиву Уиткоффу. "Европейский план &lt;...&gt; предусматривает, что любые территориальные уступки со стороны Киева должны быть защищены железными гарантиями безопасности, включая потенциальное членство Украины в НАТО", — уточнила газета.Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.В свою очередь, после объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Европейские страны и Украина представили свое предложение, которое могло бы, по их мнению, послужить основой для предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, пишет Wall Street Journal со ссылкой на сведения от двух европейских чиновников.
"Европейские державы и Украина ответили на план Владимира Путина по прекращению огня в субботу встречным предложением, которое, по их словам, должно послужить основой для предстоящих переговоров Трампа и российского лидера", — указано в публикации.
По данным источников издания, предложение выдвинули сегодня в Великобритании.
"Европейское предложение включает требование, что прекращение огня должно быть достигнуто, прежде чем будут предприняты какие-либо другие шаги. В нем также говорится, что обмен территориями может быть только на взаимной основе", — пишет издание.
План представили вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, спецпосланникам Трампа Киту Келлогу и Стиву Уиткоффу.
"Европейский план <...> предусматривает, что любые территориальные уступки со стороны Киева должны быть защищены железными гарантиями безопасности, включая потенциальное членство Украины в НАТО", — уточнила газета.
Саммит России и США

Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
В свою очередь, после объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
