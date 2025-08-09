https://ria.ru/20250809/dubinskiy-2034289174.html
В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский перед встречей Путина и Трампа
В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский перед встречей Путина и Трампа
В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский перед встречей Путина и Трампа
09.08.2025
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский постарается помешать проведению встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Зеленский всю неделю будет кататься по Европе в надежде сорвать встречу Путина с Трампом и сформировать какую-то общую европейскую позицию", — говорится в публикации. Дубинский добавил, что проблема заключается в том, что Европу на эту встречу никто не позовет, а Трамп уверен, что страны ЕС и НАТО сделают все, как он захочет.Президент США в ночь на субботу объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский перед встречей Путина и Трампа
Дубинский: Зеленский всю неделю будет пытаться сорвать встречу Путина и Трампа