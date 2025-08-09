Рейтинг@Mail.ru
В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский перед встречей Путина и Трампа
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 09.08.2025 (обновлено: 09:07 09.08.2025)
В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский перед встречей Путина и Трампа
В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский перед встречей Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский перед встречей Путина и Трампа
Владимир Зеленский постарается помешать проведению встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, написал в Telegram-канале депутат... РИА Новости, 09.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
европа
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский постарается помешать проведению встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Зеленский всю неделю будет кататься по Европе в надежде сорвать встречу Путина с Трампом и сформировать какую-то общую европейскую позицию", — говорится в публикации. Дубинский добавил, что проблема заключается в том, что Европу на эту встречу никто не позовет, а Трамп уверен, что страны ЕС и НАТО сделают все, как он захочет.Президент США в ночь на субботу объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
в мире, сша, европа, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Европа, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский перед встречей Путина и Трампа

Дубинский: Зеленский всю неделю будет пытаться сорвать встречу Путина и Трампа

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский постарается помешать проведению встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Зеленский всю неделю будет кататься по Европе в надежде сорвать встречу Путина с Трампом и сформировать какую-то общую европейскую позицию", — говорится в публикации.
Дубинский добавил, что проблема заключается в том, что Европу на эту встречу никто не позовет, а Трамп уверен, что страны ЕС и НАТО сделают все, как он захочет.

Президент США в ночь на субботу объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАЕвропаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
