Под Калининградом грузовик столкнулся с автобусом и опрокинулся
Под Калининградом водитель грузовика пострадал после столкновения с автобусом
© Фото : Госавтоинспекции Калининградской областиНа месте ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса в Калининградской области
На месте ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса в Калининградской области
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 9 авг - РИА Новости. Грузовик под Калининградом столкнулся с пассажирским автобусом, в котором ехали 20 человек, среди них пострадавших нет, водитель грузовика госпитализирован, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По оперативной информации ведомства, ДТП произошло на автодороге Калининград - Черняховск - Нестеров - граница с Литовской Республикой, в Черняховском районе. Водитель, управляя грузовым автомобилем, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с маршрутным автобусом, съехал в кювет, грузовик опрокинулся.
"В результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля, направлен в медицинское учреждение. В салоне автобуса, следовавшего по маршруту Гусев - Калининград, было 20 пассажиров, пострадавших нет", - говорится в сообщении Telegram-канала областной ГАИ.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России "Черняховский", устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2025 году
5 августа, 18:25