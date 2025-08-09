Рейтинг@Mail.ru
Под Калининградом грузовик столкнулся с автобусом и опрокинулся - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 09.08.2025 (обновлено: 14:17 09.08.2025)
https://ria.ru/20250809/dtp-2034296840.html
Под Калининградом грузовик столкнулся с автобусом и опрокинулся
Под Калининградом грузовик столкнулся с автобусом и опрокинулся - РИА Новости, 09.08.2025
Под Калининградом грузовик столкнулся с автобусом и опрокинулся
Грузовик под Калининградом столкнулся с пассажирским автобусом, в котором ехали 20 человек, среди них пострадавших нет, водитель грузовика госпитализирован,... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T09:22:00+03:00
2025-08-09T14:17:00+03:00
происшествия
калининград
черняховск
нестеров
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034327438_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0ddbf1b32b6bb4fea060ff5cc8090432.jpg
КАЛИНИНГРАД, 9 авг - РИА Новости. Грузовик под Калининградом столкнулся с пассажирским автобусом, в котором ехали 20 человек, среди них пострадавших нет, водитель грузовика госпитализирован, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. По оперативной информации ведомства, ДТП произошло на автодороге Калининград - Черняховск - Нестеров - граница с Литовской Республикой, в Черняховском районе. Водитель, управляя грузовым автомобилем, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с маршрутным автобусом, съехал в кювет, грузовик опрокинулся. "В результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля, направлен в медицинское учреждение. В салоне автобуса, следовавшего по маршруту Гусев - Калининград, было 20 пассажиров, пострадавших нет", - говорится в сообщении Telegram-канала областной ГАИ. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России "Черняховский", устанавливаются все обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20250805/dtp-2033547132.html
калининград
черняховск
нестеров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034327438_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4cc98b9ab662164f60f7c60c422ee4d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, черняховск, нестеров, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Калининград, Черняховск, Нестеров, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Под Калининградом грузовик столкнулся с автобусом и опрокинулся

Под Калининградом водитель грузовика пострадал после столкновения с автобусом

© Фото : Госавтоинспекции Калининградской областиНа месте ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса в Калининградской области
На месте ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Фото : Госавтоинспекции Калининградской области
На месте ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса в Калининградской области
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 9 авг - РИА Новости. Грузовик под Калининградом столкнулся с пассажирским автобусом, в котором ехали 20 человек, среди них пострадавших нет, водитель грузовика госпитализирован, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По оперативной информации ведомства, ДТП произошло на автодороге Калининград - Черняховск - Нестеров - граница с Литовской Республикой, в Черняховском районе. Водитель, управляя грузовым автомобилем, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с маршрутным автобусом, съехал в кювет, грузовик опрокинулся.
"В результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля, направлен в медицинское учреждение. В салоне автобуса, следовавшего по маршруту Гусев - Калининград, было 20 пассажиров, пострадавших нет", - говорится в сообщении Telegram-канала областной ГАИ.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России "Черняховский", устанавливаются все обстоятельства ДТП.
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2025 году
5 августа, 18:25
 
ПроисшествияКалининградЧерняховскНестеровГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала