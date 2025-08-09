https://ria.ru/20250809/dtp-2034296840.html

Под Калининградом грузовик столкнулся с автобусом и опрокинулся

КАЛИНИНГРАД, 9 авг - РИА Новости. Грузовик под Калининградом столкнулся с пассажирским автобусом, в котором ехали 20 человек, среди них пострадавших нет, водитель грузовика госпитализирован, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. По оперативной информации ведомства, ДТП произошло на автодороге Калининград - Черняховск - Нестеров - граница с Литовской Республикой, в Черняховском районе. Водитель, управляя грузовым автомобилем, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с маршрутным автобусом, съехал в кювет, грузовик опрокинулся. "В результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля, направлен в медицинское учреждение. В салоне автобуса, следовавшего по маршруту Гусев - Калининград, было 20 пассажиров, пострадавших нет", - говорится в сообщении Telegram-канала областной ГАИ. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России "Черняховский", устанавливаются все обстоятельства ДТП.

