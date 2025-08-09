https://ria.ru/20250809/drony-2034290873.html

Российские разведчики создали мобильные группы для охоты за дронами ВСУ

Российские разведчики создали мобильные группы для охоты за дронами ВСУ

Российские разведчики создали мобильные группы для охоты за дронами ВСУ

09.08.2025

КУРСКАЯ ОБЛ., 9 авг — РИА Новости. Разведчики группировки войск "Север" сформировали мобильные группы для охоты за тяжелыми гексакоптерами "Баба-яга" ВСУ на передовой, корреспондент РИА Новости наблюдал за работой разведчиков. "В первую очередь нам нужно осмотреться на местности, как мы будем двигаться, ближе к ночи мы оценим в целом обстановку, оценим маршрут. Самая большая проблема здесь – это дистанционное минирование дорог. Если нужно – разминируем. Работаем автономными малыми группами", - рассказал разведчик с позывным "Таман". Он уточнил, что выходы мобильных групп длятся в среднем от нескольких дней до недели. "Все зависит от задачи, что необходимо, то и берем. Сколько нужно, столько и будем. Неделю может занимать, неделю в среднем", - добавил разведчик с позывным "Енисей". По его словам, первичную информацию о работе "Бабы-яги", точке взлета и маршруте движения разведчики получают от подразделений радиоэлектронной разведки (РЭР), что после получения таких данных разведчики напрямую связываются с этими подразделениями для уточнения деталей. "Мы примерно представляем, с какого направления дрон заходит в зону поражения. С помощью тепловизоров пытаемся его визуально обнаружить. Как только цель засечена, мы отрабатываем по ней", – пояснил разведчик с позывным "Старт". Разведчик особо отметил эффективность применения против "Бабы-яги" снайперских винтовок и пулеметов, оснащенных тепловизионным оборудованием.

