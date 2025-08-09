Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
08:49 09.08.2025
Российские разведчики создали мобильные группы для охоты за дронами ВСУ
КУРСКАЯ ОБЛ., 9 авг — РИА Новости. Разведчики группировки войск "Север" сформировали мобильные группы для охоты за тяжелыми гексакоптерами "Баба-яга" ВСУ на передовой, корреспондент РИА Новости наблюдал за работой разведчиков. "В первую очередь нам нужно осмотреться на местности, как мы будем двигаться, ближе к ночи мы оценим в целом обстановку, оценим маршрут. Самая большая проблема здесь – это дистанционное минирование дорог. Если нужно – разминируем. Работаем автономными малыми группами", - рассказал разведчик с позывным "Таман". Он уточнил, что выходы мобильных групп длятся в среднем от нескольких дней до недели. "Все зависит от задачи, что необходимо, то и берем. Сколько нужно, столько и будем. Неделю может занимать, неделю в среднем", - добавил разведчик с позывным "Енисей". По его словам, первичную информацию о работе "Бабы-яги", точке взлета и маршруте движения разведчики получают от подразделений радиоэлектронной разведки (РЭР), что после получения таких данных разведчики напрямую связываются с этими подразделениями для уточнения деталей. "Мы примерно представляем, с какого направления дрон заходит в зону поражения. С помощью тепловизоров пытаемся его визуально обнаружить. Как только цель засечена, мы отрабатываем по ней", – пояснил разведчик с позывным "Старт". Разведчик особо отметил эффективность применения против "Бабы-яги" снайперских винтовок и пулеметов, оснащенных тепловизионным оборудованием.
Российские разведчики создали мобильные группы для охоты за дронами ВСУ

Бойцы "Севера" создали мобильные группы для охоты за гексакоптерами "Баба-яга"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
КУРСКАЯ ОБЛ., 9 авг — РИА Новости. Разведчики группировки войск "Север" сформировали мобильные группы для охоты за тяжелыми гексакоптерами "Баба-яга" ВСУ на передовой, корреспондент РИА Новости наблюдал за работой разведчиков.
"В первую очередь нам нужно осмотреться на местности, как мы будем двигаться, ближе к ночи мы оценим в целом обстановку, оценим маршрут. Самая большая проблема здесь – это дистанционное минирование дорог. Если нужно – разминируем. Работаем автономными малыми группами", - рассказал разведчик с позывным "Таман".
Танк Т-80 ВС РФ на огневой позиции на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
"Все изменилось". С чем столкнулись танкисты в ДНР
8 августа, 08:00
Он уточнил, что выходы мобильных групп длятся в среднем от нескольких дней до недели.
"Все зависит от задачи, что необходимо, то и берем. Сколько нужно, столько и будем. Неделю может занимать, неделю в среднем", - добавил разведчик с позывным "Енисей".
По его словам, первичную информацию о работе "Бабы-яги", точке взлета и маршруте движения разведчики получают от подразделений радиоэлектронной разведки (РЭР), что после получения таких данных разведчики напрямую связываются с этими подразделениями для уточнения деталей.
"Мы примерно представляем, с какого направления дрон заходит в зону поражения. С помощью тепловизоров пытаемся его визуально обнаружить. Как только цель засечена, мы отрабатываем по ней", – пояснил разведчик с позывным "Старт".
Разведчик особо отметил эффективность применения против "Бабы-яги" снайперских винтовок и пулеметов, оснащенных тепловизионным оборудованием.
