В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения
2025-08-09T12:59:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Домодедово", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт "Домодедово". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
