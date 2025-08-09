https://ria.ru/20250809/dnr-2034346078.html
Один человек пострадал при атаке ВСУ на Дзержинск в ДНР
Один человек пострадал при атаке ВСУ на Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 09.08.2025
Один человек пострадал при атаке ВСУ на Дзержинск в ДНР
Мирный житель получил ранения в субботу в результате вооруженной агрессии ВСУ в городе Дзержинск в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 09.08.2025
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в субботу в результате вооруженной агрессии ВСУ в городе Дзержинск в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал он в Telegram-канале. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля.
