Один человек пострадал при атаке ВСУ на Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 09.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:02 09.08.2025
Один человек пострадал при атаке ВСУ на Дзержинск в ДНР
Один человек пострадал при атаке ВСУ на Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 09.08.2025
Один человек пострадал при атаке ВСУ на Дзержинск в ДНР
Мирный житель получил ранения в субботу в результате вооруженной агрессии ВСУ в городе Дзержинск в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 09.08.2025
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в субботу в результате вооруженной агрессии ВСУ в городе Дзержинск в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал он в Telegram-канале. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля.
Один человек пострадал при атаке ВСУ на Дзержинск в ДНР

В Дзержинске в ДНР мирный житель пострадал при атаке ВСУ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в субботу в результате вооруженной агрессии ВСУ в городе Дзержинск в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал он в Telegram-канале.
Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля.
Разминирование территории ДНР - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Сапер рассказал о разминировании освобожденной территории ДНР
