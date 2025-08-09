https://ria.ru/20250809/dnepropetrovsk-2034289881.html

В Днепропетровске вывели из строя ремонтную базу техники ВСУ

Российские войска вывели из строя ремонтную базу тяжелой техники ВСУ в Днепропетровске, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 09.08.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

днепропетровск

сергей лебедев

вооруженные силы украины

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские войска вывели из строя ремонтную базу тяжелой техники ВСУ в Днепропетровске, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Ремонтная база тяжелой военной техники вышла из строя. Цех по сборке БПЛА отправился следом. Дополнительно сообщают, что велось обслуживание артиллерийских орудий: приводили в порядок или меняли стволы", — сказал он.О взрывах в Днепропетровске сообщило утром в субботу украинское издание "Зеркало недели". В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

днепропетровск

