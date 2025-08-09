Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске вывели из строя ремонтную базу техники ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:34 09.08.2025 (обновлено: 09:09 09.08.2025)
В Днепропетровске вывели из строя ремонтную базу техники ВСУ
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские войска вывели из строя ремонтную базу тяжелой техники ВСУ в Днепропетровске, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Ремонтная база тяжелой военной техники вышла из строя. Цех по сборке БПЛА отправился следом. Дополнительно сообщают, что велось обслуживание артиллерийских орудий: приводили в порядок или меняли стволы", — сказал он.О взрывах в Днепропетровске сообщило утром в субботу украинское издание "Зеркало недели". В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Украинские пожарные
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские войска вывели из строя ремонтную базу тяжелой техники ВСУ в Днепропетровске, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Ремонтная база тяжелой военной техники вышла из строя. Цех по сборке БПЛА отправился следом. Дополнительно сообщают, что велось обслуживание артиллерийских орудий: приводили в порядок или меняли стволы", — сказал он.
ВС России поразили пункты базирования ВСУ и наемников в нескольких областях
8 августа, 09:31
8 августа, 09:31
О взрывах в Днепропетровске сообщило утром в субботу украинское издание "Зеркало недели".
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
