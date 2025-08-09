Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, где может пройти встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
06:30 09.08.2025
Эксперт рассказал, где может пройти встреча Путина и Трампа
Эксперт рассказал, где может пройти встреча Путина и Трампа
в мире
сша
аляска
россия
дональд трамп
владимир путин
энтони блинкен
встреча путина и трампа — 2025
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, скорее всего, пройдет в городе Анкоридж, проблем с безопасностью не ожидается, заявил РИА Новости Трой Буффар, директор центра арктической безопасности и устойчивости при Университете Аляски в Фэрбенксе. "Встреча, вероятно, пройдёт в Анкоридже или его окрестностях. Логистическая инфраструктура для приёма авиарейсов и делегаций высокого уровня там хорошо развита. Последний пример - встреча (бывшего - ред.) госсекретаря США Энтони Блинкена с китайской делегацией", - сказал Буффар. Эксперт отметил, что для визитов президента всегда привлекаются дополнительные ресурсы и обеспечивается сопровождающая охрана, как правило, силами столичных подразделений. "С безопасностью проблем не будет", - подытожил Буффар. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет встреча.
в мире, сша, аляска, россия, дональд трамп, владимир путин, энтони блинкен, встреча путина и трампа — 2025
В мире, США, Аляска, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Встреча Путина и Трампа — 2025
Эксперт рассказал, где может пройти встреча Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, скорее всего, пройдет в городе Анкоридж, проблем с безопасностью не ожидается, заявил РИА Новости Трой Буффар, директор центра арктической безопасности и устойчивости при Университете Аляски в Фэрбенксе.
"Встреча, вероятно, пройдёт в Анкоридже или его окрестностях. Логистическая инфраструктура для приёма авиарейсов и делегаций высокого уровня там хорошо развита. Последний пример - встреча (бывшего - ред.) госсекретаря США Энтони Блинкена с китайской делегацией", - сказал Буффар.
Эксперт отметил, что для визитов президента всегда привлекаются дополнительные ресурсы и обеспечивается сопровождающая охрана, как правило, силами столичных подразделений.
"С безопасностью проблем не будет", - подытожил Буффар.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет встреча.
