Эксперт рассказал, где может пройти встреча Путина и Трампа
Эксперт рассказал, где может пройти встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
Эксперт рассказал, где может пройти встреча Путина и Трампа
Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, скорее всего, пройдет в городе Анкоридж, проблем с безопасностью не ожидается,... РИА Новости, 09.08.2025
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, скорее всего, пройдет в городе Анкоридж, проблем с безопасностью не ожидается, заявил РИА Новости Трой Буффар, директор центра арктической безопасности и устойчивости при Университете Аляски в Фэрбенксе. "Встреча, вероятно, пройдёт в Анкоридже или его окрестностях. Логистическая инфраструктура для приёма авиарейсов и делегаций высокого уровня там хорошо развита. Последний пример - встреча (бывшего - ред.) госсекретаря США Энтони Блинкена с китайской делегацией", - сказал Буффар. Эксперт отметил, что для визитов президента всегда привлекаются дополнительные ресурсы и обеспечивается сопровождающая охрана, как правило, силами столичных подразделений. "С безопасностью проблем не будет", - подытожил Буффар. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет встреча.
