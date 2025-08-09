https://ria.ru/20250809/diplomatiya-2034282595.html

Эксперт рассказал, где может пройти встреча Путина и Трампа

Эксперт рассказал, где может пройти встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025

Эксперт рассказал, где может пройти встреча Путина и Трампа

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, скорее всего, пройдет в городе Анкоридж, проблем с безопасностью не ожидается,... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T06:30:00+03:00

2025-08-09T06:30:00+03:00

2025-08-09T06:30:00+03:00

в мире

сша

аляска

россия

дональд трамп

владимир путин

энтони блинкен

встреча путина и трампа — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752207604_555:763:2839:2048_1920x0_80_0_0_890534f90ff76774b83d9197f2c893e1.jpg

ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, скорее всего, пройдет в городе Анкоридж, проблем с безопасностью не ожидается, заявил РИА Новости Трой Буффар, директор центра арктической безопасности и устойчивости при Университете Аляски в Фэрбенксе. "Встреча, вероятно, пройдёт в Анкоридже или его окрестностях. Логистическая инфраструктура для приёма авиарейсов и делегаций высокого уровня там хорошо развита. Последний пример - встреча (бывшего - ред.) госсекретаря США Энтони Блинкена с китайской делегацией", - сказал Буффар. Эксперт отметил, что для визитов президента всегда привлекаются дополнительные ресурсы и обеспечивается сопровождающая охрана, как правило, силами столичных подразделений. "С безопасностью проблем не будет", - подытожил Буффар. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет встреча.

https://ria.ru/20250809/trebovanie-2034276115.html

https://ria.ru/20250809/alyaska-2034272133.html

сша

аляска

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, аляска, россия, дональд трамп, владимир путин, энтони блинкен, встреча путина и трампа — 2025