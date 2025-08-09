https://ria.ru/20250809/diplomatiya-2034279319.html

Сенатор от Аляски рассказала об ожиданиях от встречи Трампа и Путина

ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Сенатор-республиканка от Аляски Лиза Мурковски в соцсети X выразила надежду, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поспособствует установлению мира на Украине. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет саммит. "Это еще одна возможность для Арктики выступить площадкой, объединяющей мировых лидеров для заключения значимых соглашений... Я надеюсь, что эти обсуждения приведут к реальному прогрессу и помогут завершить войну на справедливых условиях", - написала сенатор.

