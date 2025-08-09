Рейтинг@Mail.ru
Сенатор от Аляски рассказала об ожиданиях от встречи Трампа и Путина
05:19 09.08.2025
Сенатор от Аляски рассказала об ожиданиях от встречи Трампа и Путина
Сенатор от Аляски рассказала об ожиданиях от встречи Трампа и Путина - РИА Новости, 09.08.2025
Сенатор от Аляски рассказала об ожиданиях от встречи Трампа и Путина
Сенатор-республиканка от Аляски Лиза Мурковски в соцсети X выразила надежду, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T05:19:00+03:00
2025-08-09T05:19:00+03:00
в мире
аляска
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
лиза мурковски
встреча путина и трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151777/66/1517776606_0:395:2909:2031_1920x0_80_0_0_e5774553b35cc92c8d5f77726d731602.jpg
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Сенатор-республиканка от Аляски Лиза Мурковски в соцсети X выразила надежду, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поспособствует установлению мира на Украине. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет саммит. "Это еще одна возможность для Арктики выступить площадкой, объединяющей мировых лидеров для заключения значимых соглашений... Я надеюсь, что эти обсуждения приведут к реальному прогрессу и помогут завершить войну на справедливых условиях", - написала сенатор.
аляска
россия
сша
в мире, аляска, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, лиза мурковски, встреча путина и трампа — 2025
В мире, Аляска, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Лиза Мурковски, Встреча Путина и Трампа — 2025
Сенатор от Аляски рассказала об ожиданиях от встречи Трампа и Путина

Сенатор Мурковски надеется, что встреча Трампа и Путина приведет к миру

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп во время встречи
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Сенатор-республиканка от Аляски Лиза Мурковски в соцсети X выразила надежду, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поспособствует установлению мира на Украине.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет саммит.
"Это еще одна возможность для Арктики выступить площадкой, объединяющей мировых лидеров для заключения значимых соглашений... Я надеюсь, что эти обсуждения приведут к реальному прогрессу и помогут завершить войну на справедливых условиях", - написала сенатор.
"Россия права": в США выступили с требованием по встрече Путина и Трампа
В миреАляскаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампЛиза МурковскиВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
