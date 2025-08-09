https://ria.ru/20250809/detal-2034282425.html

"Они пропали": в США заметили странную ситуацию с переговорами с Россией

Сам подход Вашингтона к украинскому конфликту изменился, теперь США устраняют лишние голоса и препятствия к миру, заявил подполковник американской армии в... РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Сам подход Вашингтона к украинскому конфликту изменился, теперь США устраняют лишние голоса и препятствия к миру, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."В администрации Байдена раньше говорили, что нельзя что-то решать по Украине без самой Украины. Это все были пустые слова <…> Теперь Трамп даже не притворяется, что все изменилось. Уверен, что в итоге Киеву передадут документ с инструкциями, и они должны будут их выполнить. Вот она правда, прямо перед вашими глазами", — сказал он.Подполковник также отметил, что США всерьез занялись украинским вопросом, потому что его последствия затрагивают весь мир. Но это не значит, продолжил он, что на саммите должны присутствовать все задействованные стороны, есть много лишних голосов."Зеленский злится из-за того, что не только Украину не позвали, но еще и Европу. Стармер, Макрон, Мерц — все они пропали с радара. Очевидно, что Трамп позвонил некоторым из них, но скорее всего только чтобы передать указания, чтобы они не лезли", — заключил Дэвис.В среду президент России Владимир Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.Президент США в ночь на субботу объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил слова главы Белого дома.

