Рейтинг@Mail.ru
"Они пропали": в США заметили странную ситуацию с переговорами с Россией - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:29 09.08.2025 (обновлено: 06:39 09.08.2025)
https://ria.ru/20250809/detal-2034282425.html
"Они пропали": в США заметили странную ситуацию с переговорами с Россией
"Они пропали": в США заметили странную ситуацию с переговорами с Россией - РИА Новости, 09.08.2025
"Они пропали": в США заметили странную ситуацию с переговорами с Россией
Сам подход Вашингтона к украинскому конфликту изменился, теперь США устраняют лишние голоса и препятствия к миру, заявил подполковник американской армии в... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T06:29:00+03:00
2025-08-09T06:39:00+03:00
в мире
украина
сша
дэниел дэвис
встреча путина и трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795476_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_07dded48d6602c8a2d6a8d290204c736.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Сам подход Вашингтона к украинскому конфликту изменился, теперь США устраняют лишние голоса и препятствия к миру, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."В администрации Байдена раньше говорили, что нельзя что-то решать по Украине без самой Украины. Это все были пустые слова &lt;…&gt; Теперь Трамп даже не притворяется, что все изменилось. Уверен, что в итоге Киеву передадут документ с инструкциями, и они должны будут их выполнить. Вот она правда, прямо перед вашими глазами", — сказал он.Подполковник также отметил, что США всерьез занялись украинским вопросом, потому что его последствия затрагивают весь мир. Но это не значит, продолжил он, что на саммите должны присутствовать все задействованные стороны, есть много лишних голосов."Зеленский злится из-за того, что не только Украину не позвали, но еще и Европу. Стармер, Макрон, Мерц — все они пропали с радара. Очевидно, что Трамп позвонил некоторым из них, но скорее всего только чтобы передать указания, чтобы они не лезли", — заключил Дэвис.В среду президент России Владимир Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.Президент США в ночь на субботу объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил слова главы Белого дома.
https://ria.ru/20250809/proval-2034264177.html
https://ria.ru/20250809/zeleneskiy-2034261274.html
https://ria.ru/20250808/ukraina-2034040249.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e12c438a558e6a38511a55ea27c08585.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дэниел дэвис, встреча путина и трампа — 2025
В мире, Украина, США, Дэниел Дэвис, Встреча Путина и Трампа — 2025
"Они пропали": в США заметили странную ситуацию с переговорами с Россией

Подполковник Дэвис заявил об изменении отношения США к украинскому конфликту

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Флаг США . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Сам подход Вашингтона к украинскому конфликту изменился, теперь США устраняют лишние голоса и препятствия к миру, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.
"В администрации Байдена раньше говорили, что нельзя что-то решать по Украине без самой Украины. Это все были пустые слова <…> Теперь Трамп даже не притворяется, что все изменилось. Уверен, что в итоге Киеву передадут документ с инструкциями, и они должны будут их выполнить. Вот она правда, прямо перед вашими глазами", — сказал он.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
"Это провал": в Киеве заметили важную деталь в беседе Путина с Трампом
01:01
Подполковник также отметил, что США всерьез занялись украинским вопросом, потому что его последствия затрагивают весь мир. Но это не значит, продолжил он, что на саммите должны присутствовать все задействованные стороны, есть много лишних голосов.
"Зеленский злится из-за того, что не только Украину не позвали, но еще и Европу. Стармер, Макрон, Мерц — все они пропали с радара. Очевидно, что Трамп позвонил некоторым из них, но скорее всего только чтобы передать указания, чтобы они не лезли", — заключил Дэвис.
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
“Скоро в суп”: на Украине предсказали скорую гибель Зеленского
00:26
В среду президент России Владимир Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
Президент США в ночь на субботу объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил слова главы Белого дома.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Урегулирование прокси-войны Запада на Украине: каковы шансы дипломатии
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаСШАДэниел ДэвисВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала