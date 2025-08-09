Рейтинг@Mail.ru
В Стерлитамаке завели дело после взрыва на заводе
11:34 09.08.2025 (обновлено: 11:41 09.08.2025)
В Стерлитамаке завели дело после взрыва на заводе
В Стерлитамаке завели дело после взрыва на заводе - РИА Новости, 09.08.2025
В Стерлитамаке завели дело после взрыва на заводе
Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов после взрыва на заводе в... РИА Новости, 09.08.2025
УФА, 9 авг - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов после взрыва на заводе в Башкирии, сообщает СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале."В Стерлитамаке по факту хлопка газовоздушной смеси на предприятии следственным отделом по городу Стерлитамак СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (часть 1 статьи 217 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.
следственный комитет россии (ск рф), стерлитамак, происшествия, россия, республика башкортостан
Следственный комитет России (СК РФ), Стерлитамак, Происшествия, Россия, Республика Башкортостан
В Стерлитамаке завели дело после взрыва на заводе

© Фото : Госкомитет РБ по ЧСОбстановка на месте взрыва в Стерлитамаке
© Фото : Госкомитет РБ по ЧС
Обстановка на месте взрыва в Стерлитамаке
УФА, 9 авг - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов после взрыва на заводе в Башкирии, сообщает СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале.
Стерлитамаке по факту хлопка газовоздушной смеси на предприятии следственным отделом по городу Стерлитамак СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (часть 1 статьи 217 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.
При взрыве на заводе в Башкирии пострадали 36 человек
Вчера, 11:38
 
Следственный комитет России (СК РФ)СтерлитамакПроисшествияРоссияРеспублика Башкортостан
 
 
