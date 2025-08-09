https://ria.ru/20250809/delo-2034312538.html
В Стерлитамаке завели дело после взрыва на заводе
УФА, 9 авг - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов после взрыва на заводе в Башкирии, сообщает СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале."В Стерлитамаке по факту хлопка газовоздушной смеси на предприятии следственным отделом по городу Стерлитамак СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (часть 1 статьи 217 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.
