В Армении заявили об ударе по суверенитету
19:03 09.08.2025
В Армении заявили об ударе по суверенитету
Декларация, принятая по итогам состоявшейся 8 августа в Вашингтоне встречи лидеров Армении, США и Азербайджана, ставит под удар суверенитет Армении, говорится в
в мире
армения
сша
азербайджан
дональд трамп
никол пашинян
ильхам алиев
дашнакцутюн
ЕРЕВАН, 9 авг – РИА Новости. Декларация, принятая по итогам состоявшейся 8 августа в Вашингтоне встречи лидеров Армении, США и Азербайджана, ставит под удар суверенитет Армении, говорится в заявлении бюро оппозиционной армянской партии "Дашнакцутюн". "Подписанная 8 августа совместная декларация не только не отражает государственные и национальные интересы Республики Армения, но и является ударом по суверенитету Армении", - отмечается в заявлении, текст которого размещен на сайте партии. В ней решения армянского руководства называются "неуравновешенными", и утверждается, что они принимались "в условиях секретности". "Они попирают коллективные права и жизненные интересы армянского народа, создают новые вызовы и угрозы безопасности, нарушают военно-политический баланс регионе и территориальную целостность Армении, ставя под сомнение существование ее государственности", - считают в партии. По мнению оппозиционной силы, целью декларации является сохранение власти нынешним руководством Армении путем превращения страны "в арену столкновения геополитических интересов". Ранее по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении. Ранее агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что Армения планирует предоставить США эксклюзивные права на развитие на длительный срок транзитного коридора, который будет назван "Маршрутом Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP). Агентство утверждает, что маршрут будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением. В субботу советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что иранская сторона выступает против создания поддерживаемого Трампом коридора через Армению, поскольку, по мнению Тегерана, его реализация "ставит под угрозу безопасность Южного Кавказа".
армения
сша
азербайджан
ЕРЕВАН, 9 авг – РИА Новости. Декларация, принятая по итогам состоявшейся 8 августа в Вашингтоне встречи лидеров Армении, США и Азербайджана, ставит под удар суверенитет Армении, говорится в заявлении бюро оппозиционной армянской партии "Дашнакцутюн".
"Подписанная 8 августа совместная декларация не только не отражает государственные и национальные интересы Республики Армения, но и является ударом по суверенитету Армении", - отмечается в заявлении, текст которого размещен на сайте партии.
В ней решения армянского руководства называются "неуравновешенными", и утверждается, что они принимались "в условиях секретности". "Они попирают коллективные права и жизненные интересы армянского народа, создают новые вызовы и угрозы безопасности, нарушают военно-политический баланс регионе и территориальную целостность Армении, ставя под сомнение существование ее государственности", - считают в партии.
По мнению оппозиционной силы, целью декларации является сохранение власти нынешним руководством Армении путем превращения страны "в арену столкновения геополитических интересов".
Ранее по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами.
Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Ранее агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что Армения планирует предоставить США эксклюзивные права на развитие на длительный срок транзитного коридора, который будет назван "Маршрутом Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP). Агентство утверждает, что маршрут будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением.
В субботу советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что иранская сторона выступает против создания поддерживаемого Трампом коридора через Армению, поскольку, по мнению Тегерана, его реализация "ставит под угрозу безопасность Южного Кавказа".
