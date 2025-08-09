https://ria.ru/20250809/chuvashija-2034374880.html
В Чувашии продавец заставил детей умываться зеленкой
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Полиция в Чувашии проводит поверку после того, как местный торговец заставил мальчика и девочку умываться зеленкой якобы после того, как они украли у него фрукты, сообщает в субботу МВД республики. "Тридцатого июля на рынке Ядрина 44-летний предприниматель заметил, как двое подростков совершили хищение нескольких мандаринов с принадлежащего ему прилавка, после чего отвез их в безлюдное место и заставил умываться зеленкой", - говорится в сообщении. Произошедшее сняли на видео и выложили в интернет. Отмечается, что в полицию мать 11-летнего мальчика и 13-летней девочки не обращалась. "Сотрудниками полиции проводится проверка в целях установления обстоятельств происшествия", - сообщает пресс-служба МВД Чувашии. Как уточняет прокуратура Чувашии, разгневанный предприниматель посадил подростков в свой автомобиль и вывез их на участок местности около улицы 50 лет Октября. Там он вылил на руки детей зеленку и велел умыть ею лица, после чего оставил детей и уехал.
